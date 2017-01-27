Спортивные хиты уикенда: от фигурного катания до футзала

За чем следить болельщику спорта на выходных

1. Фигурное катание. Чемпионат Европы

ТВ: пт, 15:30, 20:00, сб, 20:30, вс, 19:00, Eurosport 1, Eurosport 2

В чешской Остраве разыграют медали мужчины, женщины и танцевальные пары. Лучший результат среди украинцев прогнозируют танцорам Александре Назаровой и Максиму Никитину.

2. Футзал. Украина – Испания

ТВ: сб, вс, 15:00 Xsport

На уикенд в Киев впервые пожалуют действующие чемпионы Европы, которые проведут с хозяевами два спарринга. Прежде "сине-желтые" пересекались с испанцами 13 раз — и неизменно проигрывали. Пора бы подопечным Косенко и прервать эту серию.

3. Футбол. "Лейпциг" — "Хоффенхайм"

ТВ: сб, 16:25 Спорт 2

Очередное испытание для "выскочек" Бундеслиги — в гости к "быкам" пожалует их сосед по лидирующей тройке "Хоффенхайм", единственная команда из топ-чемпионатов нынешнего сезона, идущая без поражений.

4. Бокс. Иван Редкач — Демонд Брок

Воскресенье, 5:00

Украинец Иван Редкач проведет 8-раундовый бой против американца Демонда Брока. В ринг они выйдут в андеркарте большого вечера бокса в Лас-Вегасе.

5. Хоккей. "Донбасс" — "Белый Барс"

ТВ: вс, 12:30 Xsport

Дончане всегда побеждали "барсят" без проблем. Но с недавних пор все изменилось: в Белую Церковь перебрался Сергей Бабинец, в прошлом — один из лидеров "красно-черных", которому есть что доказывать своей бывшей команде.

6. Примера. "Бетис" — "Барселона"

ТВ: вс, 12:55 Футбол 2

Месси и компания будут гостить у команды Зозули. Наш форвард, несмотря на травму колена в предыдущем туре, готовится к поединку и горит желанием помочь севильцам, которые уже пять сезонов не могут отобрать у "блаугранас" хотя бы очко.