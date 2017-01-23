Снежные короли: кто лидеры в зимних видах спорта

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ: ХИРШЕР ПРОТИВ ВСЕХ И БОЛЬШАЯ МЕЧТА

Ох и треплют нервы в этом году соперники 5-кратному владельцу Большого Глобуса 27-летнему австрийцу Марселю Хиршеру. В общем зачете Кубка мира он привычно опережает всех с запасом, но вот в любимых дисциплинах все чаще финиширует вторым. В слаломе его двигает 22-летний норвежец Кристофферсен, в гигантском слаломе уже второй год не дает спокойно жить француз Пинтуро. Но дома на самом престижном (80 000 евро чемпиону) этапе в Китцбюэле Марсель снова был в слаломе на коне, а на награждении едва не расплакался после такого напряжения.

Пока титулованная словенка Тина Мазе прощалась, королева скоростных дисциплин американка Линдси Вонн залечивала травму, а лидер Кубка мира-2016 швейцарка Лара Гут набирала форму, к власти пришла звезда слалома 21-летняя американка Микаэла Шиффрин. "У меня есть большая мечта — победа в общем зачете Кубка мира", — говорит чемпионка ОИ-2014.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ: ОТКРЫЛА ДОРОГУ ВЕНГ

Допинговый скандал и 14-месячное отстранение норвежской снежной принцессы Йохауг дало шанс проявить себя другим лыжницам. Особенно ее подруге по команде 25-летняя Хайди Венг, прибравшая в этом году к рукам престижный "Тур де Ски". В общем зачете КМ чемпионка мира в эстафете и призер ОИ-2014 в скиатлоне почти на 300 очков оторвалась от финки Пярмякоски. В апреле Хайди, которая любит рыбачить с бойфрендом Хьетилем, переедет в спроектированную для нее виллу в Лиллехаммере. У мужчин к победе в КМ рвется Сундбю, которого лишили ее в 2015-м из-за допинга.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ: ЗАГНАТЬ ФИННА

В лыжном двоеборье бал правит Германия и ее многолетний лидер Эрик Френцель, который хранит дома уже четыре последних Кубка мира. Хотя на Олимпиаде в Сочи-2014 феерили норвежцы, а на ЧМ-2015 бой бундестиму дали французы. 28-летний Френцель — главный претендент на хрусталь и в этом сезоне, опережая земляка Ридзека. Сейчас по Большим глобусам Эрик сравнялся с финном Ханну Манниненом, но может стать единоличным рекордсменом.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ: ПОВЕЛИТЕЛЬ ВИННИ-ПУХОВ

В прошлом сезоне олимпийский чемпион и чемпион мира 22-летний японец Юдзуру Ханью набрал рекордное количество баллов за прокаты, а в этом — в 4-й раз победил в финале Гран-при. Да еще первым и пока единственным в истории исполнил на соревнованиях сложнейший прыжок — четверной риттбергер. Этот трудоголик настолько помешан на своем деле и желании побеждать, что кататься ему не помешают ни астма, ни травма головы, ни даже цунами. У милого и воспитанного в жизни, но беспощадного на льду Юдзу — миллионы поклонниц и... плюшевых Винни-Пухов, талисманов, которыми фаны заваливают его после каждого выступления.

БОБСЛЕЙ: ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА ЗА РУЛЕМ ЧЕТВЕРКИ

Канадская бобслеистка Кейли Хамфрис в этом сезоне выиграла в двойке уже два из пяти этапов Кубка мира и еще дважды была на пьедестале. Но соревнуется она не только с девушками — в 2014-м на чемпионате Канады Хамфрис стала первой женщиной, пилотировавшей боб-четверку, и взяла "бронзу". На первый взгляд двукратная чемпионка ОИ — настоящая оторва: множество тату, полубритая голова, обнаженные фото. Но вне бобслея Кейли кормит бездомных и часто встречается со школьниками. У мужчин в двойках три этапа с двумя разными партнерами выиграл немец Франческо Фридрих. В четверках два "золотых" этапа у немца Лохнера, но выше в рейтинге пока россиянин Касьянов — 1 победа и 1 "серебро".

БИАТЛОН: ДОМИНИРОВАНИЕ ФУРКАДА ПУГАЕТ ЕГО

Превосходство француза Мартена Фуркада, 5-кратного обладателя Кубка мира, над конкурентами в некоторых гонках такое, что он успевает давать пять фанам вдоль трассы. В зачете КМ опережает идущего 2-м россиянина Шипулина на 276 очков. Мартен: "Мое доминирование и меня немного пугает. Цель на сезон: 12 побед (рекорд Бьорндалена. — Авт.)". У дам за корону бьются немка Далмайер, чешка Коукалова и финка Макаряйнен.

САНИ: СОПЕРНИКОВ ОСТАНАВЛИВАЕТ ОФИЦЕР ПОЛИЦИИ

На счету немецкой красавицы Натали Гайзенбергер — два олимпийских "золота" и 7 титулов чемпионки мира. А в этом сезоне она уже успела завоевать две медали высшего калибра на чемпионате Европы и четыре на кубках мира. В общем зачете она лидирует, опережая коллегу по команде Татьяну Хюфнер более чем на 60 очков. Не надоедает ли ей так часто бывать на вершине? "Нет, только не мне", — без лишней скромности отвечает саночница. А помимо впечатляющих спортивных успехов, девушка еще и учится на офицера полиции!

Среди мужчин-саночников в КМ первую позицию занимает Роман Репилов из России, а в двойках — немцы Эггерт/Бенеккен.

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА: СТОХ-ПЕРЕХВАТЧИК

До новогоднего Турне четырех трамплинов, казалось, что после прошлогоднего триумфа словенца Петера Превца, в этом сезоне на трон взошел его 17-летний брат Домен. Но Турне оказалось Домену не по зубам. А вот у двукратного олимпйиского чемпиона в 2017-м словно открылось второе дыхание — 29-летний поляк впервые в карьере выиграл и четыре трамплина, и лидерство в зачете Кубка мира захватил, и вряд ли его отдаст.