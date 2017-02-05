Скандал с российским гимном на чемпионате мира: исполнительница забыла слова (видео)

В финале проходившего в Сандвикене чемпионата мира по хоккею с мячом сборная Швеции обыграла команду России. Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счетом 4:3 в пользу шведов.

Для сборной Швеции эта победа в финале чемпионата мира стала 12-й в истории и первой с 2012 года, когда в финале также была повержена российская сборная. Россияне, являющиеся 10-кратными чемпионами мира, побеждали в четырех предыдущих финалах (в том числе трижды обыгрывали шведов).

На церемонии перед началом матча исполнительница российского гимна запнулась на первом куплете, забыв слова. Шведка извинилась за свою ошибку на английском, а затем продолжила петь.