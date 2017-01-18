Штраф в миллион долларов и отстранение от Олимпиады – шесть жестких требований биатлонистов

Стали известны подробности требований, изложенных спортсменами в письме к Международному союзу биатлонистов (IBU). В послании, подписанном 170 спортсменами, говорится о радикальном ужесточении антидопинговых правил.

В списке требований к IBU, по данным чешского портала Idnes.cz, значатся следующие пункты:

1. Повысить максимальные штрафы федерациям, чьи спортсмены уличены в применении допинга, с нынешних 200 тысяч до миллиона евро.

2. Сокращать национальные квоты для стран в случае положительных проб на два года.

3. Временно отстранять спортсменов, подозреваемых в использовании допинга, пока их дело будет не закрыто.

4. Не допускать спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, к Олимпийским играм и чемпионатам мира.

5. Сокращать финансовую поддержку IBU для национальных федераций с повторными допинговыми случаями.

6. Ввести финансовые компенсации для биатлонистов, которые проиграли в борьбе с "нечистыми" соперниками. Компенсация должна быть в два раза больше первоначальных призовых.

Кроме того, глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза потребовала от IBU объяснений, почему у Тюмени не забрали право проведения чемпионата мира 2021 года.

Исполнительный комитет IBU 21 января во время этапа Кубка мира в Антхольце проведет экстренное заседание, чтобы принять дальнейшие решения по российским спортсменам в свете второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового комитета (WADA) Ричарда Макларена о масштабном применении допинга в РФ. Команды и спортсмены получили приглашение принять участие в дискуссии.

Напомним, что в докладе Макларена был упомянут 31 российский биатлонист, двое из которых отстранены, а по остальным пока ведется расследование. Отстраненными оказались участницы сочинской Олимпиады Ольга Вилухина и Яна Романова, уже завершившие свою спортивную карьеру.