Шон Барбер и Сенди Моррис выиграли "Звезды шеста" (фото)

Действующий чемпион мира по прыжкам с шестом канадец Шон Барбер посрамил двух олимпийских чемпионов – бразильца Тьяго Браза да Силву ("золото" 2016 года) и рекордсмена мира француза Рено Лавиллени (чемпион 2012 года) на турнире All Star Perche в Клермон Ферране.

All Star Perche переводится как "Все звезды шеста", а сами соревнования считаются реинкарнацией украинского турнира "Звезды шеста" Сергея Бубки, который с 1990 по 2014 годы проводился в оккупированном сейчас Донецке.

Организатором All Star Perche является сам Рено Лавиллени, который на дебютных соревнованиях в феврале 2016 года показал один из лучших результатов зимы 6 м 02 см.

А вот на нынешнем турнире Рено не смог в трех попытках преодолеть 5,78 м и в итоге остался шестым.

Барбер выиграл с результатом 5,83 м

В женской части соревнований победила призер Рио-2016 американка Сенди Моррис – она взяла 4 м 71 см, повторив рекорд турнира. Она, кстати, тоже опередила олимпийскую чемпионку Екатерину Стефаниди, которая покорила только 4,61 м.