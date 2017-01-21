Сергей Семенов: "На последнем выстреле мне не хватило дыхания"

Украинский биатлонист Сергей Семенов принес нашей команде первую награду в нынешнем сезоне. Семенов завоевал "бронзу" в индивидуальной гонке на Кубке мира в Антхольце.

- Старался, как мог. Бежалось тяжело, но результат неплохой. А так шел ровно, без особых резких движений. На последнем круге старался достать Бё, но немного не удалось. На самом финише споткнулся – палки перед лыжами встали. Еще и очень болезненно приземлился, до сих пор отойти не могу.

Не могу сказать, что для меня этот результат стал сюрпризом. На вечернем собрании мы вспомнили, кто выиграл последнюю индивидуальную гонку в Антхольце. И это был Сергей Седнев. Тогда я и подумал, почему бы тоже не показать результат.

Даже без ветра Антхольц очень тяжелое место для стрельбы. Возможно из-за высоты или из-за подхода к огневому рубежу, но тут всегда много промахов. Поэтому здесь просто нужно хорошо стрелять, а я всегда уверенно чувствую себя в индивидуальных гонках.

На последнем выстреле мне не хватило дыхания. Нужно было задержать его, а я поторопился. Но эта мысль пришла мне в голову уже после промаха. И все равно я понимал, что у меня остаются шансы. Проблем с ногами сегодня не было – сейчас все в порядке.

После этой медали я чувствую себя гораздо более уверенней перед чемпионатом мира, так как в декабре мне приходилось выступать после травмы. От гонки к гонке я чувствую себя лучше. С хорошей стрельбой должен быть высоко в Хохфильцене. Может не на подиуме, то точно высоко.