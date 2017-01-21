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Сергей Семенов: "На последнем выстреле мне не хватило дыхания" http://www.segodnya.ua/img/article/7904/23_main.1484984234.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/23_tn.1484984234.jpg Другие Наш спортсмен завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира

Сергей Семенов: "На последнем выстреле мне не хватило дыхания"

Сегодня, 09:37

Наш спортсмен завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира

Сергей Семенов после гонки. Фото biathlon.com.ua
Сергей Семенов после гонки. Фото biathlon.com.ua

Украинский биатлонист Сергей Семенов принес нашей команде первую награду в нынешнем сезоне. Семенов завоевал "бронзу" в индивидуальной гонке на Кубке мира в Антхольце.

- Старался, как мог. Бежалось тяжело, но результат неплохой. А так шел ровно, без особых резких движений. На последнем круге старался достать Бё, но немного не удалось. На самом финише споткнулся – палки перед лыжами встали. Еще и очень болезненно приземлился, до сих пор отойти не могу.

Не могу сказать, что для меня этот результат стал сюрпризом. На вечернем собрании мы вспомнили, кто выиграл последнюю индивидуальную гонку в Антхольце. И это был Сергей Седнев. Тогда я и подумал, почему бы тоже не показать результат.

Даже без ветра Антхольц очень тяжелое место для стрельбы. Возможно из-за высоты или из-за подхода к огневому рубежу, но тут всегда много промахов. Поэтому здесь просто нужно хорошо стрелять, а я всегда уверенно чувствую себя в индивидуальных гонках.

На последнем выстреле мне не хватило дыхания. Нужно было задержать его, а я поторопился. Но эта мысль пришла мне в голову уже после промаха. И все равно я понимал, что у меня остаются шансы. Проблем с ногами сегодня не было – сейчас все в порядке.

После этой медали я чувствую себя гораздо более уверенней перед чемпионатом мира, так как в декабре мне приходилось выступать после травмы. От гонки к гонке я чувствую себя лучше. С хорошей стрельбой должен быть высоко в Хохфильцене. Может не на подиуме, то точно высоко.
биатлон, Кубок мира по биатлону, Сергей Семенов

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Источник:

Федерация биатлона Украины

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