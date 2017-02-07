Сербский клуб не приехал в Украину на еврокубковый матч

Сегодня, 15:59

В Южном "Химик" должен был принять "Визуру"

Предматчевая тренировка. Фото ВК &quot;Химик&quot;
Предматчевая тренировка. Фото ВК "Химик"

Первый матч 1/8 финала Кубка ЕКВ среди женщин "Химик" – "Визура" не состоится. Сербский волейбольный клуб не приехал в Южный.

Окончательное решение по этому матчу будет принято комиссией по еврокубкам ЕКВ, сообщает сайт "Химика".

Кубок ЕВК (Европейской конфедерации волейбола) – является вторым по значимости евротрофеем после Лиги чемпионов.
волейбол

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