Сербский клуб не приехал в Украину на еврокубковый матч
В Южном "Химик" должен был принять "Визуру"
Первый матч 1/8 финала Кубка ЕКВ среди женщин "Химик" – "Визура" не состоится. Сербский волейбольный клуб не приехал в Южный.
Окончательное решение по этому матчу будет принято комиссией по еврокубкам ЕКВ, сообщает сайт "Химика".
Кубок ЕВК (Европейской конфедерации волейбола) – является вторым по значимости евротрофеем после Лиги чемпионов.
Вы сейчас просматриваете новость "Сербский клуб не приехал в Украину на еврокубковый матч". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии