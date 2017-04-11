Семь российских легкоатлетов будут выступать под нейтральным флагом

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила чемпиону мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергею Шубенкову, действующей чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Кучиной и еще пяти российским спортсменам выступать в статусе нейтральных атлетов на международных стартах текущего сезона.

В список допущенных атлетов также вошли Илья Мудров (прыжки с шестом), Сергей Широбоков (ходьба), Даниил Цыплаков (прыжки в высоту), Ольга Мулина (прыжки с шестом) и Яна Смердова (ходьба).

Вопрос окончательного участия этих спортсменов будет решаться далее согласно формальным правилам IAAF, а также организаторами каждого отдельного турнира.

Напомним, что из-за систематического употребления допинга российские легкоатлеты не были допущены до Олимпиады-2016.