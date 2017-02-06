Сексуальная бразильская модель откровенными снимками затмила Супербоул-2017 (фото)

Девушка любит участвовать в фотосессиях на спортивную тематику

Бразильская модель Ливия Гулло, запомнившаяся откровенной фотосессией в экипировке испанской "Барселоны", снова привлекла к себе внимание любителей спорта.

Красавица решила посоревноваться в популярности с главным матчем в американском футболе – Супербоулом-2017.

Ливия опубликовала на своей странице в Instagram несколько тематических откровенных снимков, приуроченных к грандиозному событию.

Отец девушки итальянец, а мать – японка, хотя девушка родилась и выросла в Бразилии. Сейчас она живет в США.























Фото Instagram



Фото Instagram



Фото Instagram



Фото Instagram



Фото Instagram



Фото Instagram



Фото Instagram



Фото Instagram



Фото Instagram



Фото Instagram