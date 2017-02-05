Сегодня в Америке главный матч года – Супербоул-2017 (фото)
В финале NFL сыграют "Нью-Инглэнд Пэтриотс" с "Атлантой Фэлконс"
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Финальный матч сезона в американском футболе – Супербоул – пройдет в воскресенье в Хьюстоне. За главный трофей Национальной футбольной лиги (NFL) в рекордный девятый раз поборется "Нью-Инглэнд Пэтриотс" из Фоксборо с "Атлантой Фэлконс".
В нынешнем сезоне Супербоул будет разыгран в 51-й раз, в матче за этот титул встречаются победители двух конференций – Национальной и Американской, которые объединились в середине 60-х годов прошлого столетия в одну лигу, создав один из самых успешных коммерческих проектов в спорте. Матчи за Супербоул имеют наивысший в США рейтинг среди спортивных трансляций, так, в прошлом году игру между командами "Каролина Пантерз" и "Денвер Бронкос" посмотрели 111,6 миллиона американцев, что составляет около трети населения страны.
Учитывая рейтинги трансляции матчей за Супербоул, НФЛ каждый год заключает крупные контракты с разными телекомпаниями – в нынешнем сезоне настал черед CBS. Перерывы между четвертями считаются главной рекламной площадкой на американском телевизионном рынке – размещение 30-секундного ролика стоит порядка $5 млн. Неотъемлемой частью программы матча за Супербоул являются исполнение гимна США перед игрой и выступление в большом перерыве – на сей раз это почетнейшее право получили соответственно кантри-исполнитель Люк Брайан и певица Леди Гага.
"Патриоты" из Новой Англии в девятый раз сумели выйти в финал сезона, однако на счету клуба лишь четыре титула при четырех поражениях.
"Атланта" же лишь во второй раз сыграет в матче за Супербоул, в 1999 году клуб проиграл в решающем матче "Денверу".
Котировки букмекеров на победу: "Нью-Инглэнд Пэтриотс" – 1,67, "Атланта Фэлконс" – 2,25.
Матч начнется 6 февраля в 1.30 по киевскому времени.
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