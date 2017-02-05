Сегодня в Америке главный матч года – Супербоул-2017 (фото)

Финальный матч сезона в американском футболе – Супербоул – пройдет в воскресенье в Хьюстоне. За главный трофей Национальной футбольной лиги (NFL) в рекордный девятый раз поборется "Нью-Инглэнд Пэтриотс" из Фоксборо с "Атлантой Фэлконс".

В нынешнем сезоне Супербоул будет разыгран в 51-й раз, в матче за этот титул встречаются победители двух конференций – Национальной и Американской, которые объединились в середине 60-х годов прошлого столетия в одну лигу, создав один из самых успешных коммерческих проектов в спорте. Матчи за Супербоул имеют наивысший в США рейтинг среди спортивных трансляций, так, в прошлом году игру между командами "Каролина Пантерз" и "Денвер Бронкос" посмотрели 111,6 миллиона американцев, что составляет около трети населения страны.

Учитывая рейтинги трансляции матчей за Супербоул, НФЛ каждый год заключает крупные контракты с разными телекомпаниями – в нынешнем сезоне настал черед CBS. Перерывы между четвертями считаются главной рекламной площадкой на американском телевизионном рынке – размещение 30-секундного ролика стоит порядка $5 млн. Неотъемлемой частью программы матча за Супербоул являются исполнение гимна США перед игрой и выступление в большом перерыве – на сей раз это почетнейшее право получили соответственно кантри-исполнитель Люк Брайан и певица Леди Гага.

"Патриоты" из Новой Англии в девятый раз сумели выйти в финал сезона, однако на счету клуба лишь четыре титула при четырех поражениях.

"Атланта" же лишь во второй раз сыграет в матче за Супербоул, в 1999 году клуб проиграл в решающем матче "Денверу".

Котировки букмекеров на победу: "Нью-Инглэнд Пэтриотс" – 1,67, "Атланта Фэлконс" – 2,25.

Матч начнется 6 февраля в 1.30 по киевскому времени.