Сборная Словении выиграла "бронзу" чемпионата мира по гандболу

Сегодня, 23:38

В матче за третье место словенцы обыграли хорватов

 

Словения на пьедестале. Фото AFP
Словения на пьедестале. Фото AFP

Первые медали мужского чемпионата мира по гандболу сегодня были разыграны во Франции. В матче за третье место сошлись Словения и Хорватия.

Аналогичный поединок был в 2013-м и тогда Хорватия победила – 31:26. Казалось, что сегодня история повторится. После первого тайма хорваты выигрывали – 18:13, а на 44-й минуте вели – 26:19. Однако словенцам удалась невероятная концовка встречи и они вырвали победу – 31:30.

Это первый пьедестал чемпионата мира в истории сборной Словении.
гандбол, чемпионат мира

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Сегодня|Спорт

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