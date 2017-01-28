Сборная Словении выиграла "бронзу" чемпионата мира по гандболу
В матче за третье место словенцы обыграли хорватов
Первые медали мужского чемпионата мира по гандболу сегодня были разыграны во Франции. В матче за третье место сошлись Словения и Хорватия.
Аналогичный поединок был в 2013-м и тогда Хорватия победила – 31:26. Казалось, что сегодня история повторится. После первого тайма хорваты выигрывали – 18:13, а на 44-й минуте вели – 26:19. Однако словенцам удалась невероятная концовка встречи и они вырвали победу – 31:30.
Это первый пьедестал чемпионата мира в истории сборной Словении.
Вы сейчас просматриваете новость "Сборная Словении выиграла "бронзу" чемпионата мира по гандболу". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии