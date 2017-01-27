Сборная Норвегии вышла в финал чемпионата мира по гандболу
В полуфинале скандинавы в овертайме обыграли Хорватию
Гандболисты сборной Норвегии в дополнительное время обыграли команду Хорватии и вышли в финал чемпионата мира, который проходит во Франции.
Встреча, прошедшая в пятницу в Париже, завершилась победой норвежцев со счетом – 28:25 (12:10, 10:12, 6:3).
В финале норвежцы встретятся с действующими обладателями трофея гандболистами сборной Франции.
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