Сборная Норвегии вышла в финал чемпионата мира по гандболу

Вчера, 23:56

В полуфинале скандинавы в овертайме обыграли Хорватию

В атаке норвежцы. Фото AFP
В атаке норвежцы. Фото AFP

Гандболисты сборной Норвегии в дополнительное время обыграли команду Хорватии и вышли в финал чемпионата мира, который проходит во Франции.

Встреча, прошедшая в пятницу в Париже, завершилась победой норвежцев со счетом – 28:25 (12:10, 10:12, 6:3).

В финале норвежцы встретятся с действующими обладателями трофея гандболистами сборной Франции.
гандбол, чемпионат мира

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Р-спорт

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