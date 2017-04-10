Сборная Канады выиграла чемпионат мира по керлингу
"Кленовые листья" 36-й раз в истории стали лучшими на планете
Мужская сборная Канады победила команду Швеции в финале чемпионата мира по керлингу, который проходил в Эдмонтоне (Канада).
Финальная встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 4:2 в пользу канадцев, которые второй год подряд и 36-й раз в истории стали чемпионами мира.
Обладателем бронзовых наград ранее стала команда Швейцарии.
В 2018 году чемпионат мира по керлингу пройдет в Лас-Вегасе (США).
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