Сборная Канады выиграла чемпионат мира по керлингу

"Кленовые листья" 36-й раз в истории стали лучшими на планете

Мужская сборная Канады победила команду Швеции в финале чемпионата мира по керлингу, который проходил в Эдмонтоне (Канада).

Финальная встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 4:2 в пользу канадцев, которые второй год подряд и 36-й раз в истории стали чемпионами мира.

Обладателем бронзовых наград ранее стала команда Швейцарии.

В 2018 году чемпионат мира по керлингу пройдет в Лас-Вегасе (США).