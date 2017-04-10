Сборная Канады выиграла чемпионат мира по керлингу

Вчера, 12:35

"Кленовые листья" 36-й раз в истории стали лучшими на планете

Канада с трофеем. Фото Twitter
Канада с трофеем. Фото Twitter

Мужская сборная Канады победила команду Швеции в финале чемпионата мира по керлингу, который проходил в Эдмонтоне (Канада).

Финальная встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 4:2 в пользу канадцев, которые второй год подряд и 36-й раз в истории стали чемпионами мира.

Обладателем бронзовых наград ранее стала команда Швейцарии.

В 2018 году чемпионат мира по керлингу пройдет в Лас-Вегасе (США).
чемпионат мира, керлинг

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Р-спорт

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