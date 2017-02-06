Прыгун с трамплина попал в больницу после прыжка на 200 метров (видео)

Австрийский прыгун на лыжах с трамплина Грегор Шлиренцауэр был госпитализирован после падения в квалификационной попытке на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.

Спортсмен совершил прыжок на 201 метр, однако после приземления потерял равновесие и упал.

Согласно первым сообщениям из больницы Имменштадта, повреждение колена не было настолько серьезным, как предполагалось. По словам пресс-атташе сборной Австрии Флориана Котлабы, Шлиренцауэр получил синяки на бедре и груди и пройдет дальнейшее обследование в Инсбруке.