Прыгун с трамплина попал в больницу после прыжка на 200 метров (видео)
Грегор Шлиренцауэр после приземления потерял равновесие и упал
Австрийский прыгун на лыжах с трамплина Грегор Шлиренцауэр был госпитализирован после падения в квалификационной попытке на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
Спортсмен совершил прыжок на 201 метр, однако после приземления потерял равновесие и упал.
Согласно первым сообщениям из больницы Имменштадта, повреждение колена не было настолько серьезным, как предполагалось. По словам пресс-атташе сборной Австрии Флориана Котлабы, Шлиренцауэр получил синяки на бедре и груди и пройдет дальнейшее обследование в Инсбруке.
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