Проверь себя: насколько хорошо вы следили за спортом в 2016 году?

2016 год уже закрывает за собой двери. Он был богатым на спортивные события, эмоции, победы... В сумасшедшей лавине новостей трудно за всем следить и все смотреть.

В нашей викторине мы предлагаем любителям спорта проверить свои знания, вспомнить забытое, узнать новое.