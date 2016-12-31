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Проверь себя: насколько хорошо вы следили за спортом в 2016 году? http://www.segodnya.ua/img/article/7793/78_main.1482401364.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7793/78_tn.1482401364.jpg Другие Проверьте свои знания, вспомните забытое, узнайте новое

Проверь себя: насколько хорошо вы следили за спортом в 2016 году?

Сегодня, 16:08

Проверьте свои знания, вспомните забытое, узнайте новое

Проверь себя: насколько хорошо вы следили за спортом в 2016 году?

2016 год уже закрывает за собой двери. Он был богатым на спортивные события, эмоции, победы... В сумасшедшей лавине новостей трудно за всем следить и все смотреть.

В нашей викторине мы предлагаем любителям спорта проверить свои знания, вспомнить забытое, узнать новое.

 
Олимпийские игры, футбол, баскетбол, хоккей, теннис, бокс, Формула-1, Олимпиада-2016

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Источник:

Сегодня|Спорт

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