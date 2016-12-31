Проверь себя: насколько хорошо вы следили за спортом в 2016 году?
Проверьте свои знания, вспомните забытое, узнайте новое
2016 год уже закрывает за собой двери. Он был богатым на спортивные события, эмоции, победы... В сумасшедшей лавине новостей трудно за всем следить и все смотреть.
В нашей викторине мы предлагаем любителям спорта проверить свои знания, вспомнить забытое, узнать новое.
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