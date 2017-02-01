Променявшая Украину на Россию легкоатлетка хочет выступать под нейтральным флагом

Подобные заявки уже отправлены в IAAF от более чем 30 спортсменов

Копьеметательница Вера Ребрик направила индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных турнирах.

Об этом сообщила референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.

IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), после того как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил.

IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Подобные заявки уже отправлены в IAAF от более чем 30 спортсменов.

Напомним, что Ребрик в составе Украины становилась чемпионкой Европы 2012 года. Однако после аннексии Крыма перекрасилась в "триколор" и стала выступать за команду страны-агрессора.