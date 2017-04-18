Призер Олимпиады-2016 Тимощенко зарабатывает 16 тысяч гривен в месяц: "Я не жалуюсь"

Знаменитый пятиборец недоволен условиями для тренировок в Украине: "Государство ничего не делает"

Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио в пятиборье Павел Тимощенко рассказал о своем заработке.

"Я не жалуюсь. Кто побеждает, тот хорошо зарабатывает. Например, работаю на полставки в Министерстве спорта и получаю около четырех тысяч гривен в месяц, а вскоре зарплату поднимут.

Но основной мой доход – это президентская стипендия в размере 12 000 в месяц за успехи на международной арене. Конечно, зарплата 16 тысяч большая, по сравнению с пенсиями украинцев. Но львиная доля из доходов идет на питание, лечение и на инвентарь.

Постоянно что-то надо докупать, так современное пятиборье очень дорогой вид спорта. Представляется, что плавание – самая дешевая дисциплина. Это так, но соревновательные шорты стоят до пять тысяч гривен. Фехтовальный костюм – 400 долларов. Ну а наиболее затратным все равно есть конный спорт. Только седло стоит 1500 долларов".

Также спортсмен пожаловался на условия для тренировок в Украине. Самому Тимощенку удается найти более-менее нормальные условия из-за связей тренера.

"После Олимпиады-2016 никаких изменений не произошло. В Украине никто не построил бассейн, не свел стрелкового или фехтовального центра и не открыл новой конной базы.

Но спортсмены как-то выживают и даже побеждают на престижных международных стартах. А побеждают благодаря стараниям тренеров, выполняющих функции менеджеров. Да, именно мой тренер договаривается с директорами бассейнов, конных баз и других объектов, чтобы они допускали меня на тренировку.

А вот само государство, федерация не слишком напрягаются и не слишком озабочены жизнедеятельностью спортсменов. И это одновременно уникальная и абсурдная система, которой нигде в мире не найдешь".

Отметим, что накануне Павел стал победителем Кубка мира в Египте, где на 20 очков опередил француза Валентина Прадеса. "Бронза" досталась немцу Фабиану Либигу.