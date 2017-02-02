Призер Олимпиады-2008 украинка Оляновская дисквалифицирована на четыре года
За нарушение антидопинговых правил Людмила Оляновская отстранена до конца 2019 года
Исполком Федерации легкой атлетики Украины решил дисквалифицировать на четыре года бронзового призера Олимпийских игр 2008 года в Пекине в спортивной ходьбе на 20 км Людмилу Оляновскую за нарушение антидопинговых правил.
Аннулированы все результаты соревнований, показанные Оляновской в период с 9 по 30 ноября 2015 года. Спортсменке запрещено принимать любое участие в соревнованиях и мероприятиях по легкой атлетике в период дисквалификации – т.е. до 29 ноября 2019 года.
Отмечается, что возвращение спортсменки к соревновательной деятельности возможно только при условии выполнения правила 40.14. Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которое подразумевает возврат призовых денег и повторное тестирование на допинг.
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