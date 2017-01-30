Премию Михаэля Шумахера получила паралимпийская чемпионка

Сегодня, 23:03

Keep Fighting Award – инициатива семьи Шумахера, направленная на поддержку благотворительности

Ванесса Лоу. Фото Twitter
Ванесса Лоу. Фото Twitter

Паралимпийская чемпионка 2016 года в прыжках в длину Ванесса Лоу стала первой лауреаткой премии Keep Fighting Award, которую спонсирует семья Михаэля Шумахера. Вручение прошло 30 января в Дюссельдорфе. Приз Лоу вручил президент ФИА Жан Тодт.

Keep Fighting Award – инициатива семьи Шумахера, направленная на поддержку благотворительности.

"Мы пытаемся показать Михаэля как спортсмена и бойца. Мы планируем множество всего: футбольные матчи, аукционы с предметами из его частной коллекции. То, в чем могут поучаствовать фанаты", – говорит менеджер гонщика Сабина Кем.

Напомним, что Шумахер уже несколько лет восстанавливается после травмы головы, полученной во время катания на лыжах. Достоверной информации о его здоровье нет.
Михаэль Шумахер, Паралимпиада-2016, паралимпийцы

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Источник:

Championat.ru

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