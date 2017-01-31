Попавшие под санкции российские атлеты хотят выступать под флагом Беларуси
ИААФ запретила российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом РФ
Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров направил запрос президенту Беларуси и главе Национального олимпийского комитета республики Александру Лукашенко с просьбой начать предварительные консультации о возможности выступлений российских легкоатлетов на международных соревнованиях под флагом этой страны.
Как отмечается в запросе, Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила (ИААФ) российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под российским флагом. Однако за спортсменами, не замешанными в допинговом скандале, оставлено право на выступление на международных соревнованиях не под флагом РФ.
"Принимая во внимание действующий статус Союзного государства России и Беларуси, прошу Вас начать предварительные консультации о возможности выступления российских легкоатлетов на международных соревнованиях под флагом Республики Беларусь до момента снятия вышеуказанного запрета Международной ассоциации легкоатлетических федераций", – говорится в документе.
Вы сейчас просматриваете новость "Попавшие под санкции российские атлеты хотят выступать под флагом Беларуси". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии