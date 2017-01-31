Попавшие под санкции российские атлеты хотят выступать под флагом Беларуси

Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров направил запрос президенту Беларуси и главе Национального олимпийского комитета республики Александру Лукашенко с просьбой начать предварительные консультации о возможности выступлений российских легкоатлетов на международных соревнованиях под флагом этой страны.

Как отмечается в запросе, Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила (ИААФ) российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под российским флагом. Однако за спортсменами, не замешанными в допинговом скандале, оставлено право на выступление на международных соревнованиях не под флагом РФ.

"Принимая во внимание действующий статус Союзного государства России и Беларуси, прошу Вас начать предварительные консультации о возможности выступления российских легкоатлетов на международных соревнованиях под флагом Республики Беларусь до момента снятия вышеуказанного запрета Международной ассоциации легкоатлетических федераций", – говорится в документе.