Польша примет мужской клубный чемпионат мира по волейболу 2017 года

Сегодня, 16:23

Ранее турнир проходил в Италии, Катаре и Бразилии

Фото fivb.com
Фото fivb.com

Польша примет мужской клубный чемпионат мира по волейболу 2017 года, сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB).

Турнир, в котором примут участие восемь команд, пройдет с 11 по 17 декабря.

"Это будет лучший чемпионат мира среди клубов в истории. Польша имеет большой опыт проведения великолепных волейбольных турниров, что подтверждается организацией чемпионата мира среди мужских команд 2014 года", – сказал глава FIVB Ари Граса.

Польша станет четвертой страной в истории, которая примет мужской клубный чемпионат мира. Ранее турнир проходил в Италии, Катаре и Бразилии.
волейбол, клубный чемпионат мира

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Р-спорт

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