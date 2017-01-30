Ранее турнир проходил в Италии, Катаре и Бразилии

Польша примет мужской клубный чемпионат мира по волейболу 2017 года, сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB).

Турнир, в котором примут участие восемь команд, пройдет с 11 по 17 декабря.

"Это будет лучший чемпионат мира среди клубов в истории. Польша имеет большой опыт проведения великолепных волейбольных турниров, что подтверждается организацией чемпионата мира среди мужских команд 2014 года", – сказал глава FIVB Ари Граса.

Польша станет четвертой страной в истории, которая примет мужской клубный чемпионат мира. Ранее турнир проходил в Италии, Катаре и Бразилии.