Полдюжины с именными: какие элементы в гимнастике носят имена украинских спортсменов

Радивилов на чемпионате Европы без своего одного элемента, у Подкопаевой их было три

Завтра в румынском Клуж-Напоке разыграют первые медали чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который продлится до 23 апреля.

Мужскую команду возглавили чемпион ОИ-2016 Олег Верняев и бронзовый призер ОИ-2012 Игорь Радивилов. А женскую сборную поведут к пьедесталу победительница этапа КМ-2017 в Баку Диана Варинская и призер Универсиады-2011 Ангелина Радивилова (Кислая).

В прошлом году мы отметились на ЧЕ "золотом" и "серебром" Верняева в опорном прыжке и на брусьях.

Фаворитом он остается и в 2017-м, хотя и температурил на последних стартах, схватив "ангинку". Радивилов же попробует отхватить пятую личную медаль в карьере: на ЧЕ уже побеждал на кольцах в 2013-м и трижды был 2-м в опорном прыжке. А если и удастся прыгнуть выше "серебра" в "коронке", то точно не с именным элементом Радивилова, запрещенным в этом олимпийском цикле.

А пока Игорь ищет новые идеи, мы вспомнили, какие элементы в гимнастике носят имена наших спортсменов, также призеров ЧЕ разных лет.