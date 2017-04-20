Полдюжины с именными: какие элементы в гимнастике носят имена украинских спортсменов

Сегодня, 09:36

Радивилов на чемпионате Европы без своего одного элемента, у Подкопаевой их было три

Игорь Радивилов на этом ЧЕ пока не сможет делать именное упражнение. Фото AFP
Игорь Радивилов на этом ЧЕ пока не сможет делать именное упражнение. Фото AFP

Завтра в румынском Клуж-Напоке разыграют первые медали чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который продлится до 23 апреля.

Мужскую команду возглавили чемпион ОИ-2016 Олег Верняев и бронзовый призер ОИ-2012 Игорь Радивилов. А женскую сборную поведут к пьедесталу победительница этапа КМ-2017 в Баку Диана Варинская и призер Универсиады-2011 Ангелина Радивилова (Кислая).

В прошлом году мы отметились на ЧЕ "золотом" и "серебром" Верняева в опорном прыжке и на брусьях.

Фаворитом он остается и в 2017-м, хотя и температурил на последних стартах, схватив "ангинку". Радивилов же попробует отхватить пятую личную медаль в карьере: на ЧЕ уже побеждал на кольцах в 2013-м и трижды был 2-м в опорном прыжке. А если и удастся прыгнуть выше "серебра" в "коронке", то точно не с именным элементом Радивилова, запрещенным в этом олимпийском цикле.

А пока Игорь ищет новые идеи, мы вспомнили, какие элементы в гимнастике носят имена наших спортсменов, также призеров ЧЕ разных лет.

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спортивная гимнастика, Чемпионат Европы, Игорь Радивилов, Олег Верняев, Ангелина Кислая, Диана Варинская

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Автор:

Катерина Макаревская

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