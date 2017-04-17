Отстраненного главу ГФС Насирова избрали президентом Федерации дзюдо Украины

Сегодня, 22:19

Роман Насиров подозревается в злоупотреблении служебным положением

Роман Насиров, фото РБК-Украина
Роман Насиров, фото РБК-Украина

Отстраненного от должности главу Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова избрали президентом Федерации дзюдо Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации.

"Сегодня, 17 апреля, в столичном отеле "Национальный" состоялась отчетно-выборная конференция Федерации дзюдо Украины, в работе которой приняли участие делегаты из 23 регионов нашей страны. Новым президентом ФГУ избран Роман Насиров, его кандидатуру поддержали 22 делегаты конференции", – написано в сообщении.

Как сообщалось, детективы НАБУ объявили о подозрении в совершении преступления главе ГФС 2 марта вечером, после чего осуществили его задержание в больнице "Феофания". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия") Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. В то же время САП просила суд назначить Насирову залог в сумме 2 млрд грн.

16 марта в САП сообщили, что за Насирова его супруга внесла залог в 100 млн грн.
дзюдо, Роман Насиров

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Источник:

УНИАН

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