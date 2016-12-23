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Опрос: спортсменка 2016 года в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7768/22_main.1481030125.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7768/22_tn.1481030125.jpg Другие Проголосуйте за лучшую, по вашему мнению, спортсменку уходящего года. Претендентки: Харлан, Ризатдинова, Свитолина

Опрос: спортсменка 2016 года в Украине

Сегодня, 11:38

Проголосуйте за лучшую, по вашему мнению, спортсменку уходящего года. Претендентки: Харлан, Ризатдинова, Свитолина

Претендентки на звание спортсменки 2016 года: Ризатдинова, Свитолина, Харлан. Фото AFP
Претендентки на звание спортсменки 2016 года: Ризатдинова, Свитолина, Харлан. Фото AFP

На звание лучшей украинской спортсменки по итогам 2016 года по версии "СегодняСпорт" претендуют трое: фехтовальщица Ольга Харлан, гимнастка Анна Ризатдинова и теннисистка Элина Свитолина.

Ольга Харлан
Завоевала две медали Олимпиады-2016 – "серебро" в команде и "бронзу" в индивидуальных соревнованиях. Единственная украинская спортсменка, которая смогла увезти из Рио-де-Жанейро две награды. Кроме того, Харлан выиграла две "бронзы" чемпионата Европы по фехтованию в Польше в июне (команда и индивидуальный зачет), а также побеждала на этапах Кубка мира.

Анна Ризатдинова
На Олимпиаде-2016 в Рио завоевала "бронзу" в индивидуальном многоборье. В этом году с этапов Кубка мира по художественной гимнастике Анна привезла 9 золотых медалей, 9 серебряных и 6 бронзовых. На чемпионате Европы стала третьей в многоборье.

Элина Свитолина
В этом году Элина завершила год на 14-м месте в рейтинге WTA и, таким образом, стала самой успешной теннисисткой в истории Украины. В 2016 году выиграла турнир в Куала-Лумпур и на корте заработала $1 677 851 призовых. Сыграла в финале второго по значимости Итогового чемпионата года. По ходу сезона обыграла двух первых ракеток мира: Кербер и Серену Уильямс, став первой с 2010 года теннисисткой, которой это удалось.

 
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Источник:

Сегодня|Спорт

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