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Онлайн шестого этапа Кубка мира по биатлону: новости, расписание и результаты (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7904/48_main.1484996627.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/48_tn.1484996627.jpg Другие Первый подиум в сезоне Украине принес Сергей Семенов

Онлайн шестого этапа Кубка мира по биатлону: новости, расписание и результаты (фото,видео)

Сегодня, 13:03

Первый подиум в сезоне Украине принес Сергей Семенов

Сергей Семенов с бронзовой наградой. Фото IBU
Сергей Семенов с бронзовой наградой. Фото IBU

С 19 по 22 января в итальянском городе Антхольц-Антерсельва проходит шестой этап Кубка мира по биатлону.

Антхольц-Антерсельва, расписание и трансляции шестого этапа Кубка мира:

Индивидуальная гонка 15 км, Женщины   2017-01-19  15:15 Результаты
ТВ: UA:Перший, Eurosport, ZDF, Матч!ТВ, Беларусь 5
Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины   2017-01-20  15:15 Результаты
ТВ: UA:Перший, Eurosport, ZDF, Матч!ТВ, Беларусь 5
Масс-старт 12.5 км, Женщины   2017-01-21  14:30
ТВ: UA:Перший, Eurosport, ZDF, Матч!ТВ, Беларусь 5
Эстафета 4х7.5 км, Мужчины   2017-01-21  16:15
ТВ: UA:Перший, Eurosport, ZDF, Матч!ТВ, Беларусь 5
Масс-старт 15 км, Мужчины   2017-01-22  12:00
ТВ: UA:Перший, Eurosport, ZDF, Матч!ТВ, Беларусь 5
Эстафета 4х6 км, Женщины   2017-01-22  15:45
ТВ: UA:Перший, Eurosport, ZDF, Матч!ТВ, Беларусь 5

Среда, 18 января:

За день до старта этапа стали известны подробности требований, изложенных спортсменами в письме к Международному союзу биатлонистов (IBU). В послании, подписанном 170 спортсменами, говорится о радикальном ужесточении антидопинговых правил.

В списке требований к IBU значатся следующие пункты:

1. Повысить максимальные штрафы федерациям, чьи спортсмены уличены в применении допинга, с нынешних 200 тысяч до миллиона евро.

2. Сокращать национальные квоты для стран в случае положительных проб на два года.

3. Временно отстранять спортсменов, подозреваемых в использовании допинга, пока их дело будет не закрыто.

4. Не допускать спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, к Олимпийским играм и чемпионатам мира.

5. Сокращать финансовую поддержку IBU для национальных федераций с повторными допинговыми случаями.

6. Ввести финансовые компенсации для биатлонистов, которые проиграли в борьбе с "нечистыми" соперниками. Компенсация должна быть в два раза больше первоначальных призовых.

Четверг, 19 января:

Начался этап женской индивидуальной гонкой. Победу в гонке отпраздновала Лаура Дальмайер из Германии, второе место досталось Анаис Шевалье из Франции, а третье – Алексии Рунгальдьер из Италии.

Лучшей из украинок стала Елена Пидгрушная, финишировавшая на 17-м месте. Подробнее о гонке...

Пятница, 20 января:

Мужская индивидуальная гонка принесла первую медаль украинским биатлонистам в сезоне. Сергей Семенов завоевал "бронзу"! Подробнее...

Был близок Семенов к "золоту", но промазал последний выстрел...

"На последнем выстреле мне не хватило дыхания. Нужно было задержать его, а я поторопился", – объяснил промах Седнев. Подробный комментарий...

Кстати, на финише Семенов упал и на награждение пошел в очках, чтобы скрыть синяк, а на пресс-конференции был уже с пластырем.

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"На самом финише споткнулся – палки перед лыжами встали", – говорит Сергей.

ФИНИШ СЕМЕНОВА

Суббота, 21 января:

Женский масс-старт начнется в 14.30. Украину представит в гонке лишь Юлия Джима.

В 16.15 пройдут мужская эстафета. За сборную Украины выступят – Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный.
биатлон, Кубок мира по биатлону

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Сегодня|Спорт

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