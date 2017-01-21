Онлайн шестого этапа Кубка мира по биатлону: новости, расписание и результаты (фото,видео)
Первый подиум в сезоне Украине принес Сергей Семенов
С 19 по 22 января в итальянском городе Антхольц-Антерсельва проходит шестой этап Кубка мира по биатлону.
Антхольц-Антерсельва, расписание и трансляции шестого этапа Кубка мира:
|Индивидуальная гонка 15 км, Женщины
|2017-01-19
|15:15
|Результаты
|ТВ: UA:Перший, Eurosport, ZDF, Матч!ТВ, Беларусь 5
|Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины
|2017-01-20
|15:15
|Результаты
|ТВ: UA:Перший, Eurosport, ZDF, Матч!ТВ, Беларусь 5
|Масс-старт 12.5 км, Женщины
|2017-01-21
|14:30
|ТВ: UA:Перший, Eurosport, ZDF, Матч!ТВ, Беларусь 5
|Эстафета 4х7.5 км, Мужчины
|2017-01-21
|16:15
|ТВ: UA:Перший, Eurosport, ZDF, Матч!ТВ, Беларусь 5
|Масс-старт 15 км, Мужчины
|2017-01-22
|12:00
|ТВ: UA:Перший, Eurosport, ZDF, Матч!ТВ, Беларусь 5
|Эстафета 4х6 км, Женщины
|2017-01-22
|15:45
|ТВ: UA:Перший, Eurosport, ZDF, Матч!ТВ, Беларусь 5
Среда, 18 января:
За день до старта этапа стали известны подробности требований, изложенных спортсменами в письме к Международному союзу биатлонистов (IBU). В послании, подписанном 170 спортсменами, говорится о радикальном ужесточении антидопинговых правил.
В списке требований к IBU значатся следующие пункты:
1. Повысить максимальные штрафы федерациям, чьи спортсмены уличены в применении допинга, с нынешних 200 тысяч до миллиона евро.
2. Сокращать национальные квоты для стран в случае положительных проб на два года.
3. Временно отстранять спортсменов, подозреваемых в использовании допинга, пока их дело будет не закрыто.
4. Не допускать спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, к Олимпийским играм и чемпионатам мира.
5. Сокращать финансовую поддержку IBU для национальных федераций с повторными допинговыми случаями.
6. Ввести финансовые компенсации для биатлонистов, которые проиграли в борьбе с "нечистыми" соперниками. Компенсация должна быть в два раза больше первоначальных призовых.
Четверг, 19 января:
Начался этап женской индивидуальной гонкой. Победу в гонке отпраздновала Лаура Дальмайер из Германии, второе место досталось Анаис Шевалье из Франции, а третье – Алексии Рунгальдьер из Италии.
Лучшей из украинок стала Елена Пидгрушная, финишировавшая на 17-м месте. Подробнее о гонке...
Мужская индивидуальная гонка принесла первую медаль украинским биатлонистам в сезоне. Сергей Семенов завоевал "бронзу"! Подробнее...
Another great LIVE #biathlon moment: https://t.co/etzcAX5WcR #ANT17 pic.twitter.com/WCbJQsTqjw— IBU World Cup (@IBU_WC) 20 января 2017 г.
Был близок Семенов к "золоту", но промазал последний выстрел...
"На последнем выстреле мне не хватило дыхания. Нужно было задержать его, а я поторопился", – объяснил промах Седнев. Подробный комментарий...
Кстати, на финише Семенов упал и на награждение пошел в очках, чтобы скрыть синяк, а на пресс-конференции был уже с пластырем.
"На самом финише споткнулся – палки перед лыжами встали", – говорит Сергей.
ФИНИШ СЕМЕНОВА
Суббота, 21 января:
Женский масс-старт начнется в 14.30. Украину представит в гонке лишь Юлия Джима.
В 16.15 пройдут мужская эстафета. За сборную Украины выступят – Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный.
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