Олимпийский чемпион Фара – о законе Трампа: "В Британии я стал рыцарем, а в США могу стать изгоем"

Мо Фара выступил против запрета главы США в отношении беженцев и мигрантов из мусульманских стран

Четырехкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов британец Мо Фара, выступил с заявлением в связи с решением президента США ввести временный запрет на въезд в страну беженцев и мигрантов из семи мусульманских стран, в том числе и Сомали, откуда он родом.

"1 января нынешнего года Ее Величество королева удостоила меня рыцарского звания. 27 января президент Дональд Трамп, похоже, сделал меня изгоем", – говорится в заявлении спортсмена.

"Я – британский гражданин, последние шесть лет проживший в Америке. Я работаю изо всех сил, вношу свой вклад в общество, плачу налоги и воспитываю четверых детей – в месте, которое они называют своим домом. Теперь мне и многим другим людям, оказавшимся в моем положении, говорят, что нам здесь могут быть не рады", – продолжает Мо Фара.

По его словам, его тепло встретили в Британии, куда он приехал в возрасте восьми лет. Ему была дана возможность добиться успеха и реализовать свои мечты.

"Я был горд представлять свою страну, выигрывать медали для британского народа и быть удостоенным самой высокой чести – рыцарского звания. Моя судьба – это пример того, что происходит, когда люди следуют политике сострадания и понимания, а не ненависти и изоляции", – говорится в заявлении многократного олимпийского чемпиона.

Временный запрет, введенный Трампом, касается даже тех, у кого есть действующая американская виза.