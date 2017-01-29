Олимпийский чемпион Фара – о законе Трампа: "В Британии я стал рыцарем, а в США могу стать изгоем"

Сегодня, 21:57

Мо Фара выступил против запрета главы США в отношении беженцев и мигрантов из мусульманских стран

Мо Фара. Фото AFP
Мо Фара. Фото AFP

Четырехкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов британец Мо Фара, выступил с заявлением в связи с решением президента США ввести временный запрет на въезд в страну беженцев и мигрантов из семи мусульманских стран, в том числе и Сомали, откуда он родом.

"1 января нынешнего года Ее Величество королева удостоила меня рыцарского звания. 27 января президент Дональд Трамп, похоже, сделал меня изгоем", – говорится в заявлении спортсмена.

"Я – британский гражданин, последние шесть лет проживший в Америке. Я работаю изо всех сил, вношу свой вклад в общество, плачу налоги и воспитываю четверых детей – в месте, которое они называют своим домом. Теперь мне и многим другим людям, оказавшимся в моем положении, говорят, что нам здесь могут быть не рады", – продолжает Мо Фара.

По его словам, его тепло встретили в Британии, куда он приехал в возрасте восьми лет. Ему была дана возможность добиться успеха и реализовать свои мечты.

"Я был горд представлять свою страну, выигрывать медали для британского народа и быть удостоенным самой высокой чести – рыцарского звания. Моя судьба – это пример того, что происходит, когда люди следуют политике сострадания и понимания, а не ненависти и изоляции", – говорится в заявлении многократного олимпийского чемпиона.

Временный запрет, введенный Трампом, касается даже тех, у кого есть действующая американская виза.
легкая атлетика, дональд трамп, Мо Фара

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Источник:

Мир легкой атлетики

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