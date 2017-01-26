Олимпийская чемпионка Стефани Райс взобралась на вершину горы и показала идеальную фигуру (фото)

Пловчиха из Австралии в национальный праздник своей страны покорила гору Нгунгун высотой 253 метра

Знаменитая австралийская пловчиха Стефани Райс в национальный праздник своей страны взобралась на вершину горы Нгунгун (высота – 253 метра). Сегодня, 26 января, отмечают День Австралии. На вершине горы спортсменка сделала фото, продемонстрировав в Instagram идеальную фигуру в коротеньких шортах.

Райс завершила карьеру в 2014 году. Трехкратная олимпийская чемпионка и рекордсменка мира на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием остается в великолепной форме. Свою фигуру в коротеньких шортах она продемонстрировала в Instagram.

"Находиться на природе – самое невероятное чувство. Слышать как деревья качаются, маленькие птички поют, воздух пахнет листьями и знать, что ты – часть чего-то большего", – прокомментировала спортсменка.

За полдня фотограция Стефани собрала три тысячи "лайков".