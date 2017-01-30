Официально: России не разрешили участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018

Исполком Международного паралимпийского комитета (IPC) отклонил предложение Паралимпийского комитета России (ПКР) разрешить российским паралимпийцам участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм 2018 года в Пхенчхане.

IPC в августе прошлого года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишении ПКР членства в организации. Данные санкции препятствует участию российских паралимпийцев в отборочных соревнованиях на зимнюю Паралимпиаду-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане.

Заседание исполкома IPC, на котором обсуждалось предложение ПКР, состоялось в воскресенье в Бонне.