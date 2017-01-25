Неожиданный приезд допинг-офицеров вызвал массовое снятие атлетов с турнира в России

Вчера, 18:25

Ожидалось, что забег соберет более 150 человек, а в итоге на старт вышло всего 10 участников

Фото AFP
Фото AFP

В минувшие выходные в Оренбурге прошел очередной этап зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики – он же чемпионат России в беге на милю.

Очевидцы с готовностью вам расскажут, как после неожиданного известия о том, что турнир посетят допинг-офицеры, началось паническое бегство со старта уже заявленных спортсменов. Более половины ранее записавшихся попросту не явились.

В итоге в финишных протоколах одного из самых значимых (если судить по призовому фонду и статусу) зимних беговых турниров было… 5 женщин и 7 мужчин. Еще две девушки снялись уже непосредственно перед началом – будем считать, что заболели. Чтобы стать призером чемпионата России по легкой атлетике, оказалось достаточно просто выйти на старт и финишировать.

Перед началом "Оренбургской мили" ожидалось, что забег соберет более 150 спортсменов.

Всероссийская федерация легкой атлетики выступила с заявлением относительно массового снятия спортсменов с этапа Зимнего тура ВФЛА "Оренбургская миля" и пообещала провести расследование данного случая.
легкая атлетика, допинг

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Источники:

Championat.ru, sport.tut.by

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