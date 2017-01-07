Наше спорткино-2016: "Доктор Стрэндж" Фонсека и "Славные парни" Усик и Ломаченко (фото)

Драмы, триллеры, комедии и детективы украинского спорта-2016 в 16 фильмах этого года

Украинский спорт в ушедшем 2016 году больше напоминал сюжет драматических фильмов, но были и приятные моменты.

Чего только стоит фантастическая развязка для каноиста Юрия Чебана на Олимпиаде в Рио или настоящая трагикомедия сборной на Евро во Франции.

Не обошлось и без новых супергероев – Паулу Фонсека за полгода заставил фанатов "Шахтера" забыть об уходе Мирчи Луческу.

Предлагаем нашу подборку главных фильмов 2016-го по итогам спортивного года в Украине.

Тарзан. Легенда

В ролях: Олег Верняев, брусья и козлы

"Еще так никогда не переживал, было стремно. Но когда спрыгнул, понял: я буду чемпионом!" – так Верняев описывал свои "золотые" брусья в Рио. Плюс у Олега "серебро" в гимнастическом многоборье, в одном из видов – символов Олимпиады. А было бы тоже "золото", если бы судьи протирали очки... Но Верняев и так наш герой года.

Сборы: "золото", "серебро" ОИ, $205 тыс. госпремии, Toyota Avensis, $20 тыс. от спонсоров НОК, земля в Киеве

Элина в зазеркалье

В ролях: Свитолина, Уильямс, Кербер

Впервые в топ-15 женского теннисного рейтинга по итогам годам есть украинка. Элина Свитолина била и Серену Уильямс (причем на Олимпиаде!), и Анжелик Кербер – двух первых "ракеток" за один сезон, чего в теннисе не бывало шесть лет. Путешествие в чудном мире элиты WTA 22-летняя Элина планирует продолжить в топ-десятке, уже к маю будущего года.

Сборы: $1 677 851 призовых

Славные парни

В ролях: Василий Ломаченко, Александр Усик

Ныне у Украины два чемпиона мира в профи-боксе – кумовья Ломаченко и Усик. "Лучший по технике боксер со времен Мохаммеда Али", – как назвал недавно Лома промоутер Боб Арум, повысил вес (до 59) и срубил чемпиона Романа Мартинеса комбинацией, претендующей на приз "Нокаут года". Тяж Усик впервые примерял пояс чемпиона мира и уже успел раз защитить, дебютировав в Америке.

Сборы: пояса чемпионов WBO во втором полулегком и в тяжелом весе

Бэтмен против Супермена: на заре справедливости

В ролях: "Динамо", "Шахтер"

Соперничество супергероев нашего футбола, по-разному положительных, стало с нового сезона еще плотнее: 12 команд в УПЛ, новый формат в два этапа, очные встречи чаще. А за год... У "Динамо" титул ЧУ весной, у "Шахтера" – 13-очковое лидерство сейчас. В еврокубках у ДК – ЛЧ, но провальное, у ШД – ЛЕ, с полуфиналом весной и рекордным для Украины групповым этапом в 6 побед в 6 матчах осенью.

Сборы: "золото" "Динамо" в УПЛ, полуфинал "Шахтера" в ЛЕ

Любовь не по размеру

В ролях: Михаил Фоменко и 23 футболиста сборной

Это то, что случилось с нашей сборной на Евро-2016, – французская комедия. Когда только въезжали на базу в Экс-ан-Провансе, она казалась романтической: "У нас огромный потенциал!" – обещал Коноплянка. Но потом началась комедия положений, в которых совсем не смешно было парням Фоменко: 3 поражения, 0 голов и последнее, 24-е место на ЧЕ.

Сборы: 0:2 от Германии, 0:2 от Северной Ирландии, 0:1 от Польши.

Большой и добрый великан

В ролях: Алекс Лэнь, "Финикс Санз"

Алекс Лэнь в "Инстаграме" спрашивал, какую книгу почитать – "Код самурая", "Будда идет в бар" или "Священные кольца" тренера Фила Джексона, и показывал новый Porsche ("Моя любимая белая девочка"), а на басктебольной площадке отрабатывал $4,8 млн зарплаты в "Финиксе". Самый высокооплачиваемый спортсмен Украины в этом году. Да и просто высокий, 216 см!

Сборы: $4 823 621 з/п за сезон

Свет в океане

В ролях: паралимпийская сборная Украины

117 медалей выиграли украинцы на Паралимпиаде в Рио. Наш рекорд и общее третье место, больше только у Китая и Великобритании. Пловец Максим Крипак второй среди всех по "золотым" - 5, его коллега Евгений Богодайко самый мультимедальный в Рио - 9 (4-3-2). У одного паралимпийца медалей, почти как у всех наших олимпийцев (11). Госпремии медалистам Паралимпиады: $40-26-18 тыс.

Сборы: 41 золотая, 37 серебряных, 39 бронзовых

Иллюзия обмана-2

В ролях: дегидрохлорметилтестостерон и др.

Вдобавок к кутерьме с мельдонием в этом году ВАДА еще взялось проверять новыми методами допинг-пробы с прошлых Олимпиад. Серебра-2012 лишился копьеметатель Пятница, бронзы – тяжелоатлетка Калина. Пекин-2008 – минус медали штангисток Коробки и Давыдовой, шестовика Юрченко. Зато волна дисквалификаций вынесла бронзу тяжелоталетке Паратовой – ставшей 5-й на ОИ-2012.

Сборы: минус 2 серебра и 3 бронзы Олимпиад, плюс 1 бронза

Дэдпул

В ролях: Ольга Харлан

Всего лишь "бронза" в индивидуальной сабле на Олимпиаде. Всего лишь "серебро" в командной. Наша неубиенная Харлан, собравшая уже на Играх награды всех достоинств, была как бы слегка недовольна, даже со слезой. Хотя с этими двумя медалями стала самой титулованной украинкой в Рио-2016. Так давайте же пожелаем, чтобы у всех нас была такая же планочка, как у Олечки, одного из супергероев нашего спортивного года.

Сборы: "серебро" и "бронза" Олимпиады-2016 (в кавалерский комплект к "золоту"-2008 и вдобавок к "бронзе"-2012)

Великолепная семерка

В ролях: Андрей Шевченко

Поначалу назначение Шевы тренером сборной воспринималось как жертвоприношение игровой карьере великого номера 7 и кумовству с президентом ФФУ Андреем Павелко. А он, набрав помощников вроде Тассотти и Рианчо, быстро поставил себя Андреем Николаевичем. Обновил на треть состав (ау, Хачериди), пошел в долгожданные тактические эксперименты, и не там, где надо, потеряв (1:1 дома с Исландией), начал неожиданно приобретать (чуть не завалили Турцию в гостях, 2:2). Дальше будет.

Сборы: 8 очков из 12

Дракон Пита

В ролях: Тайсон и Питер Фьюри, кокаин, Кличко

Впервые за 20 лет мы не увидели ни одного боя Кличко. Отобрав у Владимира титулы, Тайсон Фьюри загулял. Сорвал два матча-реванша с украинцем. Признавшись потом, что не просыхал, тренироваться перестал, а к осени перешел на кокаин, на котором его и поймали. Поясов лишился. Его тренер Питер Фьюри, отсидевший два срока за торговлю наркотиками, обещает, что к весне его огнедышащий племянник вернется. Но Кличко готовится отбирать титул уже у Джошуа.

Сборы: чемпионские пояса IBF, WBO, IBO

Чудо на Гудзоне

В ролях: Юрий Чебан

Наш каноист Юрий Чебан выиграл медаль уже на третьей Олимпиаде, на второй подряд - "золото"! Хотя чемпионскую "посадку" на гребной канал пришлось оспаривать, поначалу украинца ошибочно не допустили в финал. "Золото" Чебана стало вторым и последним для Украины в Рио: антирекордная для нас летняя Олимпиада и по "золотым", и по медалям вообще (11).

Сборы: олимпийское "золото" в каноэ-одиночке на 200 м, $125 тыс. госпремии, квартира в Киеве, $20 тыс. от спонсоров НОК

Доктор Стрэндж

В ролях: Паулу Фонсека

Как и в киношной вселенной героев, новый значимый персонаж появился в нашем футболе. После 12 лет и 22 титула Мирчи Луческу во главе "Шахтера" главным тренером команды стал Паулу Фонсека. Начав с хирургии тактики в атаке и исполнителей в защите, молодой (43) португалец продолжил терапевтическими методами. Результаты - вполне чудесные и в чемпионате Украины, и в Лиге Европы.

Сборы: 13-очковое лидерство "Шахтера" в ЧУ, выход в евровесну с победами во всех 6 матчах группы ЛЕ

Аисты

В ролях: Наталья Добрынская, Ольга Коробка, Вита Семеренко

В сентябре случился беби-бум у наших звезд спорта. У семиборки Натальи Добрынской и бизнесмена Константина Евтушенко был двухлетний Дарий, теперь появилась и дочь - Алисия (4040 г, 55 см). У штангистки Ольги Коробки, когда-то весившей 166 кг и сбросившей 60, малыш мельче - 3640 г, 54 см. С мужем Андреем назвали сына Захарием. У биатлонистки Виты Семеренко и футболиста Андрея Пацюка родился Марк (3400 г, 53 см). А уже спустя два месяца Вита вернулась к тренировкам...

Сборы: Алисия, Захарий, Марк

Манчестер у моря

В ролях: "Динамо", "Заря", Зинченко

С Манчестером у нас в этом году было многое связано. От "МанСити" весной "Динамо" вылетело из плей-офф Лиги чемпионов, где оказалось впервые за 17 лет. С "МанЮнайтед" осенью играла "Заря" в групповом раунде Лиги Европы, где оказалась впервые в истории. А летом "Манчестер Сити" прикупил украинского хавбека Александра Зинченко, правда, вскоре Гвардиола отправил "нового де Брюйне" в аренду голландскому ПСВ.

Сборы: 1:3 и 0:0 "Динамо", 0:1 и 0:2 "Заря", €2 млн за Зинченко

Человек – швейцарский нож

В ролях: Чеферин, инвестиции в Евро-2012, НСК "Олимпийский"

14 сентября в швейцарской штаб-квартире УЕФА появился новый хозяин, словенец Чеферин. И как отрезал: на следующий день Киеву отдали проведение финала Лиги чемпионов-2018. Один из главных позитивов нашего спортивного года. Впервые клубный чемпион Европы определится на нашей земле. Украина заслужила это футбольной гиперстройкой имени Евро-2012. Но как же кстати этот статусный финал.

Сборы: финал ЛЧ-2018 в Киеве