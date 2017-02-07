"Мы едва спаслись!": в сербском клубе рассказали, почему не прилетели в Украину

Самолет с "Визурой", летевшей на матч Кубка ЕКВ, не смог сесть в Одессе из-за погоды

Самолет с волейболистками "Визуры" из-за плохих погодных условий не смог приземлиться в Одессе, в связи с чем сербская команда не попала на матч 1/8 финала Кубка ЕКВ против "Химика" (Южный), сообщается в аккаунте "Визуры" в сети Instagram. Матч должен был пройти во вторник.

Сообщается, что при подлете к Одессе пилот из-за плохих погодных условий принял решение не совершать посадку, а вернуться в аэропорт вылета в Стамбуле. Накануне команда также не смогла вылететь в Одессу и вынуждена была провести ночь в Стамбуле.

"Мы едва спаслись! Безопасность наших игроков прежде всего. Руководство команды решило не рисковать и не отправлять еще один рейс в Одессу", – говорится в сообщении клуба.

Руководство клуба приняло решение о возвращении команды в Белград. Окончательное решение по матчу примет Европейская конфедерация волейбола.