"Мы едва спаслись!": в сербском клубе рассказали, почему не прилетели в Украину

Сегодня, 20:41

Самолет с "Визурой", летевшей на матч Кубка ЕКВ, не смог сесть в Одессе из-за погоды

Сербские волейболистки не смогли прилететь в Украину. Фото Instagram
Сербские волейболистки не смогли прилететь в Украину. Фото Instagram

Самолет с волейболистками "Визуры" из-за плохих погодных условий не смог приземлиться в Одессе, в связи с чем сербская команда не попала на матч 1/8 финала Кубка ЕКВ против "Химика" (Южный), сообщается в аккаунте "Визуры" в сети Instagram. Матч должен был пройти во вторник.

Сообщается, что при подлете к Одессе пилот из-за плохих погодных условий принял решение не совершать посадку, а вернуться в аэропорт вылета в Стамбуле. Накануне команда также не смогла вылететь в Одессу и вынуждена была провести ночь в Стамбуле.

"Мы едва спаслись! Безопасность наших игроков прежде всего. Руководство команды решило не рисковать и не отправлять еще один рейс в Одессу", – говорится в сообщении клуба.

Руководство клуба приняло решение о возвращении команды в Белград. Окончательное решение по матчу примет Европейская конфедерация волейбола.
безопасность, самолет, волейбол, В Одессе

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Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт

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