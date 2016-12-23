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МОК устроит охоту на российских спортсменов, принимавших допинг http://www.segodnya.ua/img/article/7824/2_main.1482489498.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/2_tn.1482489498.jpg Другие Будут повторно проанализированы все допинг-пробы россиян с Олимпиад 2012 и 2014 годов

МОК устроит охоту на российских спортсменов, принимавших допинг

Сегодня, 12:38

Будут повторно проанализированы все допинг-пробы россиян с Олимпиад 2012 и 2014 годов

Допинг-пробы россиян перепроверят. Фото AFP
Допинг-пробы россиян перепроверят. Фото AFP

Международный олимпийский комитет (МОК) выйдет за пределы отчета главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена и повторно проанализирует все образцы допинг-проб всех российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх 2014 и 2012 годов, заявил президент МОК Томас Бах.

Ранее в декабре была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Макларена, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого на различных турнирах, в том числе и на Олимпийских играх.

"Это является непосредственным продолжением доклада Макларена. МОК будет выходить за рамки выводов отчета Макларена путем повторного анализа всех образцов российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх в Сочи (ОИ-2014), а также всех, кто принимал участие в Олимпийских играх в Лондоне (ОИ-2012)", – приводятся слова Баха в релизе МОК.
Олимпиада-2012, допинг, Олимпиада-2014, МОК , Томас Бах

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