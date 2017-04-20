Мисс Украины на Олимпиаде-2016 вышла на пляж в черном купальнике
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко тренируется в Турции, но не забывает и об отдыхе.
На своей странице в Instagram девушка поделилась снимком с пляжа, где она запечатлена в черном купальнике.
"Ловить моменты счастья", – коротко прокомментировала фото спортсменка.
Отметим, что в начале марта Левченко стала первой в истории Украины медалисткой зимнего чемпионата Европы в прыжках в высоту.
Ранее она стала победительницей конкурса Мисс Украины на Олимпиаде-2016, который проводил сайт sport.segodnya.ua.
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