Мисс Украины на Олимпиаде-2016 вышла на пляж в черном купальнике

Сегодня, 12:22

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко тренируется в Турции, но не забывает и об отдыхе.

Юлия Левченко. Фото Instagram
Юлия Левченко. Фото Instagram

На своей странице в Instagram девушка поделилась снимком с пляжа, где она запечатлена в черном купальнике.

"Ловить моменты счастья", – коротко прокомментировала фото спортсменка.

Отметим, что в начале марта Левченко стала первой в истории Украины медалисткой зимнего чемпионата Европы в прыжках в высоту.

Ранее она стала победительницей конкурса Мисс Украины на Олимпиаде-2016, который проводил сайт sport.segodnya.ua.

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легкая атлетика, Прыжки в высоту, Юлия Левченко, WAGs

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Источник:

Сегодня|Спорт

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