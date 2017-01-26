"Милота года": брутальный борец Жан Беленюк спит с плюшевым мишкой

Вчера, 16:37

Борец греко-римского стиля показал, как лежит в кровати с мягкой игрушкой

Жан Беленюк. Фото Instagram
Жан Беленюк. Фото Instagram

Известный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк удивил своих подписчиков в социальных сетях. Утром Беленюк разместил фотографию, на которой лежит на диване с плюшевым мишкой. "Это фотография претендует на звание "милота года", – подписал снимок чемпион мира и двукратный чемпион Европы по борьбе. Пост Жана уже собрал больше тысячи "лайков" в Instagram.

24 января спортсмен отметил День Рождения – Жану Венсановичу исполнилось 26 лет.

Напомним, что на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Жан Беленюк завоевал "серебро" в весовой категории до 85 кг.

Все украинские результаты Олимпиады-2016 в Рио

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Жан Беленюк, борьба греко-римская

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Источник:

Сегодня|Спорт

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