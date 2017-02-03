Медальный зачет Универсиады-2017: Украина в десятке
Украинские спортсмены за пять "медальных" дней завоевали шесть наград
В Алматы (Казахстан) с 28 января по 8 февраля проходит 28-я Всемирная зимняя Универсиада.
После пяти дней соревнований, во время которых разыгрывались медали, украинская команда завоевала шесть наград: одно "золото", два "серебра" и три "бронзы".
В пятницу украинская биатлонистка Надежда Белкина завоевала "золото" в гонке преследования.
Таблица медалей на 3 февраля:
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