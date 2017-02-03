Медальный зачет Универсиады-2017: Украина в десятке

Сегодня, 23:14

Украинские спортсмены за пять "медальных" дней завоевали шесть наград

Надежда Белкина завоевала пока единственное &quot;золото&quot; Украины на Универсиаде-2017. Фото: кадр из трансляции
Надежда Белкина завоевала пока единственное "золото" Украины на Универсиаде-2017. Фото: кадр из трансляции

В Алматы (Казахстан) с 28 января по 8 февраля проходит 28-я Всемирная зимняя Универсиада.

После пяти дней соревнований, во время которых разыгрывались медали, украинская команда завоевала шесть наград: одно "золото", два "серебра" и три "бронзы".

В пятницу украинская биатлонистка Надежда Белкина завоевала "золото" в гонке преследования.

Таблица медалей на 3 февраля:

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медали, Универсиада, медальный зачет

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Источник:

Сегодня|Спорт

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