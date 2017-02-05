Медальный зачет Универсиады-2017: Украина сохранила восьмое место

Сегодня, 19:57

Украинские спортсмены за семь "медальных" дней завоевали восемь наград

Фото almaty2017.com
Фото almaty2017.com

В Алматы (Казахстан) с 28 января по 8 февраля проходит 28-я Всемирная зимняя Универсиада.

После семи дней соревнований, во время которых разыгрывались медали, украинская команда завоевала восемь наград: два "золота", два "серебра" и четыре "бронзы". В медальном зачете наша сборная идет на восьмом месте.

В воскресенье украинские биатлонисты выиграли "бронзу" в смешанной эстафете.

Таблица медалей на 5 февраля:

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Фото almaty2017.com
Универсиада, украинские спортсмены, медальный зачет

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Сегодня|Спорт

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