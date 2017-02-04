Медальный зачет Универсиады-2017: Украина поднялась на восьмое место

Сегодня, 18:01

Украинские спортсмены за шесть "медальных" дней завоевали семь наград

Александра Назарова и Максим Никитин завоевали &quot;золото&quot; Универсиады-2017. Фото AFP
Александра Назарова и Максим Никитин завоевали "золото" Универсиады-2017. Фото AFP

В Алматы (Казахстан) с 28 января по 8 февраля проходит 28-я Всемирная зимняя Универсиада.

После шести дней соревнований, во время которых разыгрывались медали, украинская команда завоевала семь наград: два "золота", два "серебра" и три "бронзы". В медальном зачете наша сборная идет на восьмом месте.

В субботу украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин завоевали золотую медаль в в спортивных танцах на льду.

Таблица медалей на 4 февраля:


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медали, Универсиада, медальный зачет

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Источник:

Сегодня|Спорт

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