Медальный зачет Универсиады-2017: Украина поднялась на восьмое место

Украинские спортсмены за шесть "медальных" дней завоевали семь наград

В Алматы (Казахстан) с 28 января по 8 февраля проходит 28-я Всемирная зимняя Универсиада.

После шести дней соревнований, во время которых разыгрывались медали, украинская команда завоевала семь наград: два "золота", два "серебра" и три "бронзы". В медальном зачете наша сборная идет на восьмом месте.

В субботу украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин завоевали золотую медаль в в спортивных танцах на льду.

Таблица медалей на 4 февраля:



