Медальный зачет Универсиады-2017: Украина осталась в десятке

Украинские спортсмены за восемь "медальных" дней завоевали восемь наград

В Алматы (Казахстан) с 28 января по 8 февраля проходит 28-я Всемирная зимняя Универсиада.

После восьми дней соревнований, во время которых разыгрывались медали, украинская команда завоевала восемь наград: два "золота", два "серебра" и четыре "бронзы". В медальном зачете наша сборная идет на десятом месте.

В понедельник украинские спортсмены на Универсиаде медалей не завоевали.

Таблица медалей на 6 февраля (кликните для увеличения):

Фото: almaty2017.com