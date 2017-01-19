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Лучшая из украинок заняла 17-е место в индивидуальной гонке на Кубке мира по биатлону http://www.segodnya.ua/img/article/7898/86_main.1484838279.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/86_tn.1484838279.jpg Другие Валя Семеренко во второй гонке в сезоне пришла к финишу лишь 76-й

Лучшая из украинок заняла 17-е место в индивидуальной гонке на Кубке мира по биатлону

Сегодня, 17:04

Валя Семеренко во второй гонке в сезоне пришла к финишу лишь 76-й

Фото AFP
Фото AFP

В итальянском Антхольце стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. Сегодня состоялась женская индивидуальная гонка.

Победу в гонке отпраздновала Лаура Дальмайер из Германии, второе место досталось Анаис Шевалье из Франции, а третье – Алексии Рунгальдьер из Италии.

При этом немка сделал на один промах больше, чем ее ближайшие преследовательницы.

Украину в гонке представляли шесть биатлонисток. Изначально планировалось, что Елена Пидгрушная пропустит эту гонку и будет готовиться к чемпионату мира. Но в последний момент заболела Ирина Варвинец, поэтому капитан нашей команды вынуждена была выйти на старт.

Она же и показала лучшее время среди украинок, заняв 17-е место. Юлия Джима стала 20-й, Юлия Журавок – 34-й, Анастасия Меркушина – 58-й, Валя Семеренко – 76-й, а Яна Бондарь финишировала 91-й.

30 лучших биатлонисток сегодняшней гонки примут участие в масс-старте, который состоится 21 января.

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17.  Елена Пидгрушная (2+0+1+0) +3:04.5
20.  Юлия Джима (1+2+1+1) +3:29.5
34.  Юлия Журавок (1+0+1+2) +5:16.7
58.  Анастасия Меркушина (2+3+2+1) +6:49.2
76.  Валя Семеренко (2+2+3+1) +8:27.4
91.  Яна Бондарь (2+4+2+2) +10:53.4
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