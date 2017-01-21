Линдси Вонн выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира

Это 78 победа и 128 подиум в карьере знаменитой спортсменки

Американская горнолыжница Линдси Вонн победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира по в Гармиш-Партенкирхене. Второе место заняла швейцарка Лара Гут, а на третьей позиции немка Виктория Ребенсбург.

Это 78 победа и 128 подиум в карьере Вонн.

Напомним, что недавно Линдси Вонн заявила, что хочет выступать на Олимпиаде-2018 в соревнованиях среди мужчин.