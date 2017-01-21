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Линдси Вонн выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира http://www.segodnya.ua/img/article/7904/66_main.1485003026.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/66_tn.1485003026.jpg Другие Это 78 победа и 128 подиум в карьере знаменитой спортсменки

Линдси Вонн выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира

Сегодня, 14:56

Это 78 победа и 128 подиум в карьере знаменитой спортсменки

Линдси Вонн. Фото Instagram
Линдси Вонн. Фото Instagram

Американская горнолыжница Линдси Вонн победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира по в Гармиш-Партенкирхене. Второе место заняла швейцарка Лара Гут, а на третьей позиции немка Виктория Ребенсбург.

Это 78 победа и 128 подиум в карьере Вонн.

Напомним, что недавно Линдси Вонн заявила, что хочет выступать на Олимпиаде-2018 в соревнованиях среди мужчин.
Линдси Вонн

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Источник:

Сегодня|Спорт

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