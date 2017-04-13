Линдси Вонн в бикини и с новым бойфрендом отдыхает на островах в океане

Знаменитая горнолыжница отправилась на острова Теркс и Кайкос вместе с игроком в крикет из Южной Африки

Знаменитая американская горнолыжница 32-летняя Линдси Вонн на своей странице в Instagram поделилась фотографиями с пляжного отдыха на островах Теркс и Кайкос. Там спортсменка проводит время после тяжелого сезона со своим бойфрендом – южноафриканским игроков в крикет Кенаном Смитом.

Линдси Вонн – олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, обладательница четырех Кубков мира в общем зачете и двукратная чемпионка мира. В этом году заявила, что на Олимпиаде-2018 хочет соревноваться с мужчинами. В этом году Вонн завоевала "бронзу" чемпионата мира.

"Мир и тишина", – так подписала это фото Линдси Вонн:

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