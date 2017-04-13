Линдси Вонн в бикини и с новым бойфрендом отдыхает на островах в океане

Сегодня, 17:26

Знаменитая горнолыжница отправилась на острова Теркс и Кайкос вместе с игроком в крикет из Южной Африки

Линдси Вонн отправилась на море после тяжелого сезона. Фото Instagram
Линдси Вонн отправилась на море после тяжелого сезона. Фото Instagram

Знаменитая американская горнолыжница 32-летняя Линдси Вонн на своей странице в Instagram поделилась фотографиями с пляжного отдыха на островах Теркс и Кайкос. Там спортсменка проводит время после тяжелого сезона со своим бойфрендом – южноафриканским игроков в крикет Кенаном Смитом.

Линдси Вонн – олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, обладательница четырех Кубков мира в общем зачете и двукратная чемпионка мира. В этом году заявила, что на Олимпиаде-2018 хочет соревноваться с мужчинами. В этом году Вонн завоевала "бронзу" чемпионата мира.

vonn04

"Мир и тишина", – так подписала это фото Линдси Вонн:

vonn02

"Приключения в раю с моим любимым":

vonn03
горные лыжи, Линдси Вонн, зимние виды спорта, WAGs

Вы сейчас просматриваете новость "Линдси Вонн в бикини и с новым бойфрендом отдыхает на островах в океане". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Линдси Вонн. Фото Instagram

Знаменитая лыжница Линдси Вонн сменила спортивный костюм на купальник

23 Марта, 21:16

Спортсменка мечтает об отпуске после изнурительного сезона

Другие

Арнольд Шварцнеггер с подругой Хизер. Фото AFP

Кубок мира по горным лыжам: "поломанный" Шварц, Лауда на снегоходе и камбек Линдси Вонн

23 Января, 12:55

На трибунах в Австрии были замечены Арнольд Шварценеггер, Берни Экклстоун и легенда автогонок Ники Лауда

Другие

Линдси Вонн. Фото Instagram

Линдси Вонн выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира

21 Января, 14:56

Это 78 победа и 128 подиум в карьере знаменитой спортсменки

Другие

Линдси Вонн с Хрустальным глобусом. Фото AFP

Горнолыжница Линдси Вонн хочет на Олимпиаде-2018 соревноваться с мужчинами

18 Января, 19:32

Спортсменке уже не интересно состязаться в женских соревнованиях

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования