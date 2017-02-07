Легкоатлеты массово отказываются от российского флага

Сегодня, 10:38

Уже 35 спортсменов РФ готовы выступать под нейтральным флагом

На легкоатлетических дорожках без России. Фото AFP
На легкоатлетических дорожках без России. Фото AFP

С начала года заявки на выступление под нейтральным флагом подали 35 российских легкоатлетов. Об этом сообщает Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF).

6 февраля появилась информация о том, что IAAF оставила в силе дисквалификацию ВФЛА, а это значит, что российские спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях, в том числе и на ЧМ-2017 в Лондоне, под национальным флагом.

Однако, отказавшись от флага РФ, спортсмены могут выступать на турнирах.
легкая атлетика, IAAF, российские спортсмены

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Lenta.ru

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