Легкоатлеты массово отказываются от российского флага

С начала года заявки на выступление под нейтральным флагом подали 35 российских легкоатлетов. Об этом сообщает Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF).

6 февраля появилась информация о том, что IAAF оставила в силе дисквалификацию ВФЛА, а это значит, что российские спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях, в том числе и на ЧМ-2017 в Лондоне, под национальным флагом.

Однако, отказавшись от флага РФ, спортсмены могут выступать на турнирах.