Кубок мира по горным лыжам: "поломанный" Шварц, Лауда на снегоходе и камбек Линдси Вонн (фото)

На трибунах в Австрии были замечены Арнольд Шварцнеггер, Берни Экклстоун и легенда автогонок Ники Лауда

Этап Кубка мира по горным лыжам в австрийском Китцбюэле один из самых популярных в сезоне. На трибунах – селебрити любых мастей.

Несмотря на перелом ноги, в Альпы заглянул голливудская звезда Арнольд Шварцнеггер с подругой Хизер.

На навороченном снегоходе по Китцбюэлю рассекали глава Формулы-1 Берни Экклстоун и легенда автогонок Ники Лауда. Во время скоростного спуска Лауда даже пообщался с его победителем и обладателем €80 000 призовых итальянцем Парисом.

У женщин спуск в Гармиш-Партенкирхене за американкой Линдси Вонн, выигравшей уже вторую гонку после почти годичного перерыва.