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Кубок мира по горным лыжам: "поломанный" Шварц, Лауда на снегоходе и камбек Линдси Вонн (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7907/15_main.1485155681.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/15_tn.1485155681.jpg Другие На трибунах в Австрии были замечены Арнольд Шварцнеггер, Берни Экклстоун и легенда автогонок Ники Лауда

Кубок мира по горным лыжам: "поломанный" Шварц, Лауда на снегоходе и камбек Линдси Вонн (фото)

Сегодня, 12:55

На трибунах в Австрии были замечены Арнольд Шварцнеггер, Берни Экклстоун и легенда автогонок Ники Лауда

Арнольд Шварцнеггер с подругой Хизер. Фото AFP
Арнольд Шварцнеггер с подругой Хизер. Фото AFP

Этап Кубка мира по горным лыжам в австрийском Китцбюэле один из самых популярных в сезоне. На трибунах – селебрити любых мастей.

Несмотря на перелом ноги, в Альпы заглянул голливудская звезда Арнольд Шварцнеггер с подругой Хизер.

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На навороченном снегоходе по Китцбюэлю рассекали глава Формулы-1 Берни Экклстоун и легенда автогонок Ники Лауда. Во время скоростного спуска Лауда даже пообщался с его победителем и обладателем €80 000 призовых итальянцем Парисом.

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У женщин спуск в Гармиш-Партенкирхене за американкой Линдси Вонн, выигравшей уже вторую гонку после почти годичного перерыва.

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горные лыжи, Берни Экклстоун, Линдси Вонн, Ники Лауда

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Сегодня|Спорт

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