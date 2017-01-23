Кубок мира по горным лыжам: "поломанный" Шварц, Лауда на снегоходе и камбек Линдси Вонн (фото)
На трибунах в Австрии были замечены Арнольд Шварцнеггер, Берни Экклстоун и легенда автогонок Ники Лауда
Этап Кубка мира по горным лыжам в австрийском Китцбюэле один из самых популярных в сезоне. На трибунах – селебрити любых мастей.
Несмотря на перелом ноги, в Альпы заглянул голливудская звезда Арнольд Шварцнеггер с подругой Хизер.
На навороченном снегоходе по Китцбюэлю рассекали глава Формулы-1 Берни Экклстоун и легенда автогонок Ники Лауда. Во время скоростного спуска Лауда даже пообщался с его победителем и обладателем €80 000 призовых итальянцем Парисом.
У женщин спуск в Гармиш-Партенкирхене за американкой Линдси Вонн, выигравшей уже вторую гонку после почти годичного перерыва.
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