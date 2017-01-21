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Кубок мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве: расписание и трансляции http://www.segodnya.ua/img/article/7904/37_main.1484992572.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/37_tn.1484992572.jpg Другие Где смотреть все гонки шестого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянской Антхольц-Антерсельве

Кубок мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве: расписание и трансляции

Сегодня, 11:56

Где смотреть все гонки шестого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянской Антхольц-Антерсельве

Мартен Фуркад - лидер зачета Кубка мира. Фото AFP
Мартен Фуркад - лидер зачета Кубка мира. Фото AFP

С 19 по 22 января в Италии в городе Антхольц-Антерсельва проходит шестой этап Кубка мира по биатлону из девяти запланированных.

В пятницу в индивидуальной гонке на 20 км у мужчин украинец Сергей Семенов завоевал первую индивидуальную награду для нашей страны на Кубке мира 2016/17. Сергей финишировал третьим.

Трансляции всех гонок этапа в Антхольц-Антерсельве в прямом эфире – на канале UA:Перший в Украине, Матч!ТВ в России, Беларусь 5 в Беларуси, а также на спутниковых Eurosport и ZDF.

Антхольц-Антерсельва, расписание и трансляции шестого этапа Кубка мира:

Индивидуальная гонка 15 км, Женщины   2017-01-19  15:15 Результаты
ТВ: UA:Перший, Eurosport, ZDF, Матч!ТВ, Беларусь 5
Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины   2017-01-20  15:15 Результаты
ТВ: UA:Перший, Eurosport, ZDF, Матч!ТВ, Беларусь 5
Масс-старт 12.5 км, Женщины   2017-01-21  14:30
ТВ: UA:Перший, Eurosport, ZDF, Матч!ТВ, Беларусь 5
Эстафета 4х7.5 км, Мужчины   2017-01-21  16:15
ТВ: UA:Перший, Eurosport, ZDF, Матч!ТВ, Беларусь 5
Масс-старт 15 км, Мужчины   2017-01-22  12:00
ТВ: UA:Перший, Eurosport, ZDF, Матч!ТВ, Беларусь 5
Эстафета 4х6 км, Женщины   2017-01-22  15:45
ТВ: UA:Перший, Eurosport, ZDF, Матч!ТВ, Беларусь 5
трансляция, Кубок мира по биатлону

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