Кубок мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве: расписание и трансляции

Где смотреть все гонки шестого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянской Антхольц-Антерсельве

С 19 по 22 января в Италии в городе Антхольц-Антерсельва проходит шестой этап Кубка мира по биатлону из девяти запланированных.

В пятницу в индивидуальной гонке на 20 км у мужчин украинец Сергей Семенов завоевал первую индивидуальную награду для нашей страны на Кубке мира 2016/17. Сергей финишировал третьим.

Трансляции всех гонок этапа в Антхольц-Антерсельве в прямом эфире – на канале UA:Перший в Украине, Матч!ТВ в России, Беларусь 5 в Беларуси, а также на спутниковых Eurosport и ZDF.

Антхольц-Антерсельва, расписание и трансляции шестого этапа Кубка мира: