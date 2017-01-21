Кубок мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве: расписание и трансляции
Где смотреть все гонки шестого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянской Антхольц-Антерсельве
С 19 по 22 января в Италии в городе Антхольц-Антерсельва проходит шестой этап Кубка мира по биатлону из девяти запланированных.
В пятницу в индивидуальной гонке на 20 км у мужчин украинец Сергей Семенов завоевал первую индивидуальную награду для нашей страны на Кубке мира 2016/17. Сергей финишировал третьим.
Трансляции всех гонок этапа в Антхольц-Антерсельве в прямом эфире – на канале UA:Перший в Украине, Матч!ТВ в России, Беларусь 5 в Беларуси, а также на спутниковых Eurosport и ZDF.
Антхольц-Антерсельва, расписание и трансляции шестого этапа Кубка мира:
|Индивидуальная гонка 15 км, Женщины
|2017-01-19
|15:15
|Результаты
|ТВ: UA:Перший, Eurosport, ZDF, Матч!ТВ, Беларусь 5
|Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины
|2017-01-20
|15:15
|Результаты
|ТВ: UA:Перший, Eurosport, ZDF, Матч!ТВ, Беларусь 5
|Масс-старт 12.5 км, Женщины
|2017-01-21
|14:30
|ТВ: UA:Перший, Eurosport, ZDF, Матч!ТВ, Беларусь 5
|Эстафета 4х7.5 км, Мужчины
|2017-01-21
|16:15
|ТВ: UA:Перший, Eurosport, ZDF, Матч!ТВ, Беларусь 5
|Масс-старт 15 км, Мужчины
|2017-01-22
|12:00
|ТВ: UA:Перший, Eurosport, ZDF, Матч!ТВ, Беларусь 5
|Эстафета 4х6 км, Женщины
|2017-01-22
|15:45
|ТВ: UA:Перший, Eurosport, ZDF, Матч!ТВ, Беларусь 5
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