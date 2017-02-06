Когда разница в росте 70 см: великан Шакил О'Нил встретился с миниатюрной Симоной Байлз

Сегодня, 16:14

Баскетболист и гимнастка побывали на Супербоуле-2017

Чемпионка Рио-2016 Симона Байлз. Фото Instagram
Чемпионка Рио-2016 Симона Байлз. Фото Instagram

Известный в прошлом баскетболист Шакил О'Нил и гимнастка Симона Байлз встретились на Супербоуле-2017. И естественно, сфотографировались. 

Пикантности фото добавляет разница в росте. Рост О’Нила – 2,16 метра. Рост Байлз – 1,42 метра.

Шакил – четырехкратный чемпион НБА, олимпийский чемпион-1996.

Симона – завоевала четыре золотые медали на Играх-2016 в Рио. На ее счету 10 побед на чемпионатах мира.

Напомним, что победу в Супербоуле-2017 одержали "Нью-Ингленд Пэтриотс", а в перерыве спела леди Гага.

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супербоул, Шакил О’Нил, Симона Байлз

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Источник:

Eurosport

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