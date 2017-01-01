Календарь спортивных событий 2017 года
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2017 год стартует со знаменитого ралли-рейда "Дакар", который пройдет на территории трех стран – Парагвая, Боливии и Аргентины.
Первые месяцы года ознаменуются определением лучших в зимних видах спорта, а также чемпиона Африки по футболу.
Украинские болельщики будут следить за матчами "Шахтера" в Лиге Европы, походом команды Андрея Шевченко за путевкой на ЧМ-2018, а Владимир Кличко наконец-то вернется на ринг, чтобы попытаться вернуть себе чемпионские пояса.
За всеми этими, а также другими спортивными событиями года можно следить с помощью нашего календаря.
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ЯНВАРЬ
2-14. Ралли Дакар. Парагвай, Аргентина, Боливия
5-8. Биатлон. Кубок мира. Оберхоф
9. Футбол. The Best FIFA Awards. Цюрих
11-15. Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг
11-29. Гандбол. ЧМ (м). Франция
15.01-05.02. Футбол. Кубок Африки. Габон
16-29. Теннис. Australian Open. Мельбурн
19-22. Биатлон. Кубок мира. Антхольц, Италия
25-29. Фигурное катание. ЧЕ. Острава, Чехия
26-29. Санный спорт. ЧМ. Инсбрук, Австрия
ФЕВРАЛЬ
6-9. Горные лыжи. ЧМ. Швейцария
9-12. Конькобежный спорт. ЧМ. Южная Корея
9-19. Биатлон. ЧМ. Австрия
13-22. Бобслей, скелетон. ЧМ. Германия
14/15, 21/22. Футбол. 1/8 ЛЧ. Первые матчи
16/23. Футбол. 1/16 ЛЕ. Сельта – Шахтер
19. НБА. All-Star Game
23.02 – 5.03. Лыжные гонки. ЧМ. Финляндия
25.02 – 31.05. Футбол. ЧУ. 19-32 туры
МАРТ
2-5. Биатлон. Кубок мира. Южная Корея
7/8, 14/15. Футбол. 1/8 ЛЧ. Ответные матчи
7-19. Фристайл, сноубординг. ЧМ. Испания
9/16. Футбол. 1/8 ЛЕ.
9-12. Биатлон. Кубок мира. Россия
17-19. Биатлон. Кубок мира. Норвегия
24. Футбол. ЧМ-2018. Отбор. Хорватия – Украина
26. Формула-1. ГП Австралии
29.03-2.04. Фигурное катание. ЧМ. Финляндия
АПРЕЛЬ
1-9. Тяжелая атлетика. ЧЕ. Хорватия
5. Футбол. 1/2 Кубка Украины
9. Формула-1. ГП Китая
11/12 – 18/19. Футбол. 1/4 ЛЧ
12-16. Велотрек. ЧМ. Китай
13-20. Футбол. 1/4 ЛЕ
16. Формула-1. ГП Бахрейна
19-23. Спортивная гимнастика. ЧЕ. Румыния
22 или 23. Футбол. Ла Лига. Реал - Барселона
22-28. Хоккей. ЧМ (дивизион 1А). Киев
29. Бокс. Кличко – Джошуа. Лондон
30. Формула-1. ГП России
МАЙ
2/3 – 9/10. Футбол. 1/2 ЛЧ
4-11. Футбол. 1/2 ЛЕ
5-21. Хоккей. ЧМ. Германия, Франция
5-28. велоспорт. Джиро д'Италия
14. Формула-1. ГП Испании
15-27. Шахматы. Командный ЧМ. Россия
19-21. Художественная гимнастика. ЧЕ. Венгрия
24. Футбол. ЛЕ. Финал. Стокгольм
28. Формула-1. ГП Монако
28.05-11.06. Теннис. Ролан Гаррос
ИЮНЬ
3. Футбол. ЛЧ. Финал. Кардифф
4. Футбол. Кубок Украины. Финал. Харьков
11. Футбол. ЧМ-2018. Отбор. Финляндия – Украина
11. Формула-1. ГП Канады
12-17. Фехтование. ЧЕ. Грузия
12-18. Прыжки в воду. ЧЕ. Киев
16-25. Евробаскет (ж). Чехия
16-30. Футбол. ЧЕ (U21). Польша
17.06-2.07. Футбол. Кубок конфедераций. Россия
22-30. Тхэквондо. ЧМ. Южная Корея
25. Формула-1. ГП Азербайджана
ИЮЛЬ
1-23. Велоспорт. Тур де Франс
3-16. Теннис. Уимблдон
9. Формула-1. ГП Австрии
14-16. Гребля на байдарках и каноэ. ЧЕ. Болгария
14-30. Водные виды. ЧМ. Венгрия
16. Формула-1. ГП Великобритании
16.07-6.08. Футбол. ЧЕ (ж). Нидерланды
19-26. Фехтование. ЧМ. Германия
21.07-4.08. Пулевая стрельба. ЧЕ. Азербайджан
25-30. Велоспорт-BMX. ЧМ. США
30. Формула-1. ГП Венгрии
АВГУСТ
5-13. Легкая атлетика. ЧМ. Лондон
8. Футбол. Суперкубок УЕФА. Македония
19-30. Летняя Универсиада. Китай
19.08-10.09. Велоспорт. Вуэльта
23-27. Гребля на байдарках и каноэ. ЧМ. Чехия
25.08-3.09. Бокс. ЧМ (м). Германия
25.08-3.09. Волейбол. ЧЕ (м). Польша
27. Формула-1. ГП Бельгии
28.08 – 10.09. Теннис. US Open
30.08 – 3.09. Художественная гимнастика. ЧМ. Италия
30.08 – 11.09. Стендовая стрельба. ЧМ. Россия
31.08 – 17.09. Евробаскет (м). Финляндия, Израиль, Румыния, Турция
СЕНТЯБРЬ
1-25. Шахматы. Кубок мира. Грузия
2. Футбол. ЧМ-2018. Отбор. Украина – Турция
3. Формула-1. ГП Италии
5. Футбол. ЧМ-2018. Отбор. Исландия – Украина
17. Формула-1. ГП Сингапура
17-24. Велошоссе. ЧМ. Норвегия
22.09 – 1.10. Волейбол. ЧЕ (ж). Азербайджан, Грузия
24.09 – 1.10. Академическая гребля. ЧМ. США
ОКТЯБРЬ
1. Формула-1. ГП Малайзии
2-8. Спортивная гимнастика. ЧМ. Канада
6. Футбол. ЧМ-2018. Отбор. Косово – Украина
8. Формула-1. ГП Японии
9. Футбол. ЧМ-2018. Отбор. Украина – Хорватия
15-22. Стрельба из лука. ЧМ. Мексика
22. Формула-1. ГП США
22-29. Теннис. Финал WTA. Сингапур
29. Формула-1. ГП Мексики
НОЯБРЬ
9-11, 12-14. Футбол. Плей-офф за выход на ЧМ-2018
11-12. Теннис. Fed Cup. Финал
12. Формула-1. ГП Бразилии
12-19. Теннис. ATP Finals. Лондон
24-26. Теннис. Кубок Дэвиса. Финал
26. Формула-1. ГП Абу-Даби
28.11-5.12. Тяжелая атлетика. ЧМ. США
ДЕКАБРЬ
1. Футбол. ЧМ-2018. Жеребьевка финальной части
1-17. Гандбол. Чемпионат мира (женщины). Германия
6-16. Футбол. Клубный чемпионат мира. ОАЭ
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