Календарь спортивных событий 2017 года

Следите за мировым спортом с помощью календаря главным спортивных событий от "Сегодня"

2017 год стартует со знаменитого ралли-рейда "Дакар", который пройдет на территории трех стран – Парагвая, Боливии и Аргентины.

Первые месяцы года ознаменуются определением лучших в зимних видах спорта, а также чемпиона Африки по футболу.

Украинские болельщики будут следить за матчами "Шахтера" в Лиге Европы, походом команды Андрея Шевченко за путевкой на ЧМ-2018, а Владимир Кличко наконец-то вернется на ринг, чтобы попытаться вернуть себе чемпионские пояса.

За всеми этими, а также другими спортивными событиями года можно следить с помощью нашего календаря.

(кликнине на фото, чтобы увеличить)

ЯНВАРЬ

2-14. Ралли Дакар. Парагвай, Аргентина, Боливия

5-8. Биатлон. Кубок мира. Оберхоф

9. Футбол. The Best FIFA Awards. Цюрих

11-15. Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг

11-29. Гандбол. ЧМ (м). Франция

15.01-05.02. Футбол. Кубок Африки. Габон

16-29. Теннис. Australian Open. Мельбурн

19-22. Биатлон. Кубок мира. Антхольц, Италия

25-29. Фигурное катание. ЧЕ. Острава, Чехия

26-29. Санный спорт. ЧМ. Инсбрук, Австрия

ФЕВРАЛЬ

6-9. Горные лыжи. ЧМ. Швейцария

9-12. Конькобежный спорт. ЧМ. Южная Корея

9-19. Биатлон. ЧМ. Австрия

13-22. Бобслей, скелетон. ЧМ. Германия

14/15, 21/22. Футбол. 1/8 ЛЧ. Первые матчи

16/23. Футбол. 1/16 ЛЕ. Сельта – Шахтер

19. НБА. All-Star Game

23.02 – 5.03. Лыжные гонки. ЧМ. Финляндия

25.02 – 31.05. Футбол. ЧУ. 19-32 туры

МАРТ

2-5. Биатлон. Кубок мира. Южная Корея

7/8, 14/15. Футбол. 1/8 ЛЧ. Ответные матчи

7-19. Фристайл, сноубординг. ЧМ. Испания

9/16. Футбол. 1/8 ЛЕ.

9-12. Биатлон. Кубок мира. Россия

17-19. Биатлон. Кубок мира. Норвегия

24. Футбол. ЧМ-2018. Отбор. Хорватия – Украина

26. Формула-1. ГП Австралии

29.03-2.04. Фигурное катание. ЧМ. Финляндия

АПРЕЛЬ

1-9. Тяжелая атлетика. ЧЕ. Хорватия

5. Футбол. 1/2 Кубка Украины

9. Формула-1. ГП Китая

11/12 – 18/19. Футбол. 1/4 ЛЧ

12-16. Велотрек. ЧМ. Китай

13-20. Футбол. 1/4 ЛЕ

16. Формула-1. ГП Бахрейна

19-23. Спортивная гимнастика. ЧЕ. Румыния

22 или 23. Футбол. Ла Лига. Реал - Барселона

22-28. Хоккей. ЧМ (дивизион 1А). Киев

29. Бокс. Кличко – Джошуа. Лондон

30. Формула-1. ГП России

МАЙ

2/3 – 9/10. Футбол. 1/2 ЛЧ

4-11. Футбол. 1/2 ЛЕ

5-21. Хоккей. ЧМ. Германия, Франция

5-28. велоспорт. Джиро д'Италия

14. Формула-1. ГП Испании

15-27. Шахматы. Командный ЧМ. Россия

19-21. Художественная гимнастика. ЧЕ. Венгрия

24. Футбол. ЛЕ. Финал. Стокгольм

28. Формула-1. ГП Монако

28.05-11.06. Теннис. Ролан Гаррос

ИЮНЬ

3. Футбол. ЛЧ. Финал. Кардифф

4. Футбол. Кубок Украины. Финал. Харьков

11. Футбол. ЧМ-2018. Отбор. Финляндия – Украина

11. Формула-1. ГП Канады

12-17. Фехтование. ЧЕ. Грузия

12-18. Прыжки в воду. ЧЕ. Киев

16-25. Евробаскет (ж). Чехия

16-30. Футбол. ЧЕ (U21). Польша

17.06-2.07. Футбол. Кубок конфедераций. Россия

22-30. Тхэквондо. ЧМ. Южная Корея

25. Формула-1. ГП Азербайджана

ИЮЛЬ

1-23. Велоспорт. Тур де Франс

3-16. Теннис. Уимблдон

9. Формула-1. ГП Австрии

14-16. Гребля на байдарках и каноэ. ЧЕ. Болгария

14-30. Водные виды. ЧМ. Венгрия

16. Формула-1. ГП Великобритании

16.07-6.08. Футбол. ЧЕ (ж). Нидерланды

19-26. Фехтование. ЧМ. Германия

21.07-4.08. Пулевая стрельба. ЧЕ. Азербайджан

25-30. Велоспорт-BMX. ЧМ. США

30. Формула-1. ГП Венгрии

АВГУСТ

5-13. Легкая атлетика. ЧМ. Лондон

8. Футбол. Суперкубок УЕФА. Македония

19-30. Летняя Универсиада. Китай

19.08-10.09. Велоспорт. Вуэльта

23-27. Гребля на байдарках и каноэ. ЧМ. Чехия

25.08-3.09. Бокс. ЧМ (м). Германия

25.08-3.09. Волейбол. ЧЕ (м). Польша

27. Формула-1. ГП Бельгии

28.08 – 10.09. Теннис. US Open

30.08 – 3.09. Художественная гимнастика. ЧМ. Италия

30.08 – 11.09. Стендовая стрельба. ЧМ. Россия

31.08 – 17.09. Евробаскет (м). Финляндия, Израиль, Румыния, Турция

СЕНТЯБРЬ

1-25. Шахматы. Кубок мира. Грузия

2. Футбол. ЧМ-2018. Отбор. Украина – Турция

3. Формула-1. ГП Италии

5. Футбол. ЧМ-2018. Отбор. Исландия – Украина

17. Формула-1. ГП Сингапура

17-24. Велошоссе. ЧМ. Норвегия

22.09 – 1.10. Волейбол. ЧЕ (ж). Азербайджан, Грузия

24.09 – 1.10. Академическая гребля. ЧМ. США

ОКТЯБРЬ

1. Формула-1. ГП Малайзии

2-8. Спортивная гимнастика. ЧМ. Канада

6. Футбол. ЧМ-2018. Отбор. Косово – Украина

8. Формула-1. ГП Японии

9. Футбол. ЧМ-2018. Отбор. Украина – Хорватия

15-22. Стрельба из лука. ЧМ. Мексика

22. Формула-1. ГП США

22-29. Теннис. Финал WTA. Сингапур

29. Формула-1. ГП Мексики

НОЯБРЬ

9-11, 12-14. Футбол. Плей-офф за выход на ЧМ-2018

11-12. Теннис. Fed Cup. Финал

12. Формула-1. ГП Бразилии

12-19. Теннис. ATP Finals. Лондон

24-26. Теннис. Кубок Дэвиса. Финал

26. Формула-1. ГП Абу-Даби

28.11-5.12. Тяжелая атлетика. ЧМ. США

ДЕКАБРЬ

1. Футбол. ЧМ-2018. Жеребьевка финальной части

1-17. Гандбол. Чемпионат мира (женщины). Германия

6-16. Футбол. Клубный чемпионат мира. ОАЭ