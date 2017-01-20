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Как Сергей Семенов "бронзу" Кубка мира добывал (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7902/90_main.1484928759.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/90_tn.1484928759.jpg Другие Видео стрельбы и финиша Сергея Семенова на этапе Кубка мира в Италии

Как Сергей Семенов "бронзу" Кубка мира добывал (видео)

Сегодня, 18:12

Видео стрельбы и финиша Сергея Семенова на этапе Кубка мира в Италии

Финиш Сергея Семенова. Фото AFP
Финиш Сергея Семенова. Фото AFP

В пятницу Сергей Семенов завоевал для Украины первый личный подиум на этапах Кубка мира по биатлону в нынешнем сезоне.

Семенов финишировал третьим в индивидуальной гонке на 20 км в итальянской Антерсельве, с одним промахом проиграв победителю чуть меньше минуты.

Украинец завоевал "бронзу" Кубка мира по биатлону

Кубок мира по биатлону, Сергей Семенов, биатлонист

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Источник:

Сегодня|Спорт

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