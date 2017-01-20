Как Сергей Семенов "бронзу" Кубка мира добывал (видео)
Видео стрельбы и финиша Сергея Семенова на этапе Кубка мира в Италии
В пятницу Сергей Семенов завоевал для Украины первый личный подиум на этапах Кубка мира по биатлону в нынешнем сезоне.
Семенов финишировал третьим в индивидуальной гонке на 20 км в итальянской Антерсельве, с одним промахом проиграв победителю чуть меньше минуты.
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