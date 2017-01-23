Известный украинский велогонщик умер от сердечного приступа

Украинский велогонщик Дмитрий Грабовский скоропостижно скончался в результате сердечного приступа в возрасте 31 год.

Об этом сообщил российский гонщик Юрий Левинзон. "Я не знаю как такое может быть... Дмитрий Грабовский скончался от сердечного приступа. Не знаю деталей, не знаю, что сказать. Разбудите меня кто нибудь", – написал Левизон в соцсетях.

В 2002 году Грабовский стал чемпионом Европы в командном преследовании, где они вместе с партнерами обошли немцев на 0,09 секунды. Через год он выиграл этот титул уже в скрэтче. В том же сезоне Дмитрий стал призером мировых юниорских чемпионатов в гонке по очкам и разделке. В 2004 год он стал чемпионом Европы в командном преследовании.

В следующем году Грабовский выиграл разделку молодежного чемпионата Европы. Осенью он уступил только Михаилу Игнатьеву в молодежной разделке чемпионата мира и выиграл групповую гонку. В 2006 году Дмитрий проехал десятки итальянских шоссейных велогонок, где зачастую добирался до подиума. На Джиро делле Реджони он выиграл 3 этапа и общий зачет, а на Джиробио уступил всего 5 секунд победителю, Дарио Катальдо. Грабовский также защитил молодежный титул чемпиона Европы.

В 2007-м году Грабовский подписал контракт с Quick Step-Innergetic, но за два год а в бельгийской команде записал себе в актив лишь подиум украинского чемпионата. Дальнейшим неудачам в карьере способствовала травма спины в результате ДТП.

В последнее время гонщик проживал с родителями в Израиле и продолжал тренировки.