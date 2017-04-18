Известный кубинский легкоатлет сбежал из сборной

Сегодня, 13:23

Пичардо, возможно, решил сменить гражданство

Прыжок Пичардо. Фото panamericanworld.com
Прыжок Пичардо. Фото panamericanworld.com

Кубинец Педро Пабло Пичардо покинул расположение национальной команды, которая проводит сбор в Германии.

Как сообщает AFP, двукратный серебряный призер чемпионатов мира в тройном прыжке скрылся из отеля в Штутгарте и не выходит на связь с представителями сборной Кубы.

По данным СМИ, Пичардо хочет сменить гражданство, как ранее поступали другие кубинские спортсмены, бежавшие из страны.

Пичардо подтверждал, что у него есть предложения из других стран, но опроверг слухи о том, что будет выступать за Испанию.
легкая атлетика, тройной прыжок

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СЭ

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