Итальянские волейболистки сняли нижнее белье после победы в чемпионате
Клуб "Альтаир 1963" стал победителем низшего дивизиона
Несколько дней назад девушки из волейбольной команды "Альтаир 1963", представляющей Виченцу, выиграли чемпионат Серии D и оригинально отметили это событие. После завоевания титула волейболистки сфотографировались без шорт, закрыв интимные места мячами.
Фотография сразу же разлетелась по интернету, что прибавило команде болельщиков в по всему миру.
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