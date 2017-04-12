Итальянские волейболистки сняли нижнее белье после победы в чемпионате

Сегодня, 11:04

Клуб "Альтаир 1963" стал победителем низшего дивизиона

Снимок на память. Фото Facebook
Снимок на память. Фото Facebook

Несколько дней назад девушки из волейбольной команды "Альтаир 1963", представляющей Виченцу, выиграли чемпионат Серии D и оригинально отметили это событие. После завоевания титула волейболистки сфотографировались без шорт, закрыв интимные места мячами.

Фотография сразу же разлетелась по интернету, что прибавило команде болельщиков в по всему миру.
волейбол, чемпионат Италии

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Источник:

Eurosport

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