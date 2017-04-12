Итальянские волейболистки сняли нижнее белье после победы в чемпионате

Несколько дней назад девушки из волейбольной команды "Альтаир 1963", представляющей Виченцу, выиграли чемпионат Серии D и оригинально отметили это событие. После завоевания титула волейболистки сфотографировались без шорт, закрыв интимные места мячами.

Фотография сразу же разлетелась по интернету, что прибавило команде болельщиков в по всему миру.